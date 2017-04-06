Глава рязанского региона Николай Любимов поручил оказать пострадавшим в ДТП на трассе М-6 всю необходимую помощь

Глава региона заявил, что всем пострадавшим в столкновении рейсового автобуса и грузовика будет оказана вся необходимая помощь.

Получившим травмы оказана вся возможная помощь, мы приложим все усилия, чтобы минимизировать последствия, – сказал Николай Любимов.

Глава региона подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле. Он дал поручение профильным службам провести все мероприятия для оказания организационной и медицинской помощи.

Столкновение рейсового автобуса Москва - Элиста и грузовика произошло 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе. В результате аварии погибли водитель и пассажир автобуса. 31 человек был оперативно доставлен и размещен в Михайловской центральной районной больнице. Утром для тех, чье состояние здоровья не вызывает опасений, был предоставлен транспорт для доставки к месту назначения.

В настоящее время в ЦРБ находятся 13 человек. Срочно прибывшие в Михайлов специалисты Скопинского межрайонного диагностического центра провели ультразвуковое обследование, по результатам которого пациентам было назначено лечение. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, еще четверых – средней степени тяжести.

В числе пострадавших – двое детей: у одного из них – ушибы, у другого диагностирован перелом ключицы, его планируется направить для лечения в детскую ОКБ им. Н.В. Дмитриевой.

Шестеро человек, в случае их согласия и при благоприятной динамике, будут направлены по договоренности с министерством здравоохранения Калмыкии в медучреждения г. Элисты.

Остальные пострадавшие будут в течение нескольких дней получать лечение в Михайловской ЦРБ. Впоследствии они будут направлены к месту жительства или, в случае необходимости, в больницы Рязани.

Источник: сайт правительства Рязанской области