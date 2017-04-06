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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 14:18
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Общество
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Рязанские математики обсудят свою работу

Рязанский институт развития образования собирает 7 апреля региональный форум учителей математики. На его пленарном заседании ожидается выступление гостей из Москвы: Ивана Ященко – кандидата физико-математических наук, директора Центра педагогического мастерства, члена совета при Президенте Российской Федерации по науки и образованию и Александра Шевкина, заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, лауреата премии мэрии Москвы в области образования. На заседаниях по секциям учителя обсудят инновационные подходы к обучению математике, актуальные вопросы реализации федерального образовательного стандарта и повышения профессионального мастерства, подготовку к ЕГЭ.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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