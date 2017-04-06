Рязанские математики обсудят свою работу

Рязанский институт развития образования собирает 7 апреля региональный форум учителей математики. На его пленарном заседании ожидается выступление гостей из Москвы: Ивана Ященко – кандидата физико-математических наук, директора Центра педагогического мастерства, члена совета при Президенте Российской Федерации по науки и образованию и Александра Шевкина, заслуженного учителя РФ, кандидата педагогических наук, лауреата премии мэрии Москвы в области образования. На заседаниях по секциям учителя обсудят инновационные подходы к обучению математике, актуальные вопросы реализации федерального образовательного стандарта и повышения профессионального мастерства, подготовку к ЕГЭ.