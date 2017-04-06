В Рязанской торгово-промышленной палате обсудили проблемы капитального ремонта многоквартирных домов

В заседании «круглого стола» приняли участие представители министерства ТЭК и ЖКХ области, Фонда капитального ремонта, Государственной жилищной инспекции, управления капитального строительства администрации Рязани, руководители подрядных организаций и управляющих компаний. На заседании обсуждались вопросы, касающиеся качества капитального ремонта многоквартирных домов, организации взаимодействия областного Фонда капитального ремонта, подрядчиков и управляющих компаний. Инициатором обсуждения выступил руководитель управляющей компании, депутат Рязанской городской Думы, председатель комитета по городскому хозяйству Игорь Яшин.

Выступавшие подчеркнули необходимость более серьезного контроля над качеством выполнения капитального ремонта, добиться согласованности действия всех сторон, занятых в восстановлении жилья. Участники «круглого стола» также высказали пожелание обсудить все вопросы, касающиеся капитального ремонта, на более высоком уровне.