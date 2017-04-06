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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 14:51
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Спорт
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Сборная России с игроком ХК «Рязань» в составе претендует на «золото» международного турнира

На проходящих в чешском городе Пьештяны международных молодежных соревнованиях по хоккею с шайбой «Турнир пяти наций» сборная России в третьем матче одержала победу над хозяевами площадки – 2:0. Первую шайбу в ворота соперников забросил игрок ХК «Рязань» Артур Каюмов. В четвертом поединке россияне одержали верх над австрийским клубом «Ред Булл» (4:2) и возглавили турнирную таблицу.

Итоговое место подопечных Валерия Брагина теперь будет зависеть от результатов матчей финской сборной против Словакии и Чехии. Если финны потеряют хотя бы одно очко, то российская дружина станет победительницей соревнований, если выиграют оба поединка, россияне финишируют вторыми.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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