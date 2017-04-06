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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 14:52
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Спорт
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Команда Рязанской области вышла в 1/8 финала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»

В Сочи проходит всероссийский финал соревнований юных хоккеистов среднего возраста на приз клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова. Нашу область на этом турнире представляет детско-юношеская спортивная школа «Олимпийский».

Рязанцы продолжили победную серию: после двух успешно проведенных матчей в третьем поединке они нанесли поражение команде «Норд-2004» из Архангельска (3:0) и с первого места в группе вышли в 1/8 финала. На этой стадии турнира рязанскому «Олимпийцу» предстоит встретиться с командой «Заполярник» из Норильска. Наши соперники в своей группе набрали одинаковое количество очков с «Фениксом-2004» из Калининграда и заняли первое место по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Победитель этого поединка получит путевку в четвертьфинал соревнований.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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