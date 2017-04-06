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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 14:57
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Спорт
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В турнире на Кубок Сибура БК «Рязань» сыграет с лучшими клубами Суперлиги

Соперники БК «Рязань» – чемпион Суперлиги прошлого сезона «Сахалин» и обладатель серебряных наград клуб «Темп-СУМЗ–УГМК» из Ревды. Стоит отметить, что в ходе регулярного чемпионата и южносахалинцам, и баскетболистам из Ревды наша дружина дважды уступила, и победить их, чтобы продолжить борьбу за пятое, итоговое, место будет архисложно.

Приводим расписание игр турнира (группа «Б»), который пройдет в Рязани, на паркете Дворца детского творчества. 8 апреля: «Темп-СУМЗ–УГМК» – «МБА» (Московская область), «Сахалин» – «Рязань»; 9 апреля: «Сахалин» – «МБА», «Темп–СУМЗ-УГМК» – «Рязань»; 10 апреля: «Сахалин» – «Темп-СУМЗ – УГМК», «МБА» – «Рязань». Начало первых матчей – в 13.00, вторых – 15.30. В эти же сроки отношения выяснят команды в группе «А» – «Купол–Родники», «Урал», «Самара» и «Химки-Подмосковье». По две лучшие команды от каждой группы затем поспорят за пятое место, а неудачники – за девятое.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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