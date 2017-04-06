13 пострадавших в столкновении автобуса и большегруза находятся в медучреждениях Рязанской области

Медики оказывают помощь пострадавшим в ДТП

Как сообщает сайт регионального минздрава, в результате столкновения рейсового автобуса Москва-Элиста и грузовика, которое произошло вчера ночью на 215 км федеральной дороги М-6 «Каспий» в Михайловском районе, погибли водитель и пассажир автобуса. 31 человек был оперативно доставлен и размещен в Михайловской центральной районной больнице. После оказание медицинской амбулаторной помощи тех, чье состояние здоровья не вызывало у медиков опасений, отправили домой. В настоящее время в ЦРБ находятся 13 человек.

Утром больницу посетил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий и главный специалист травматолог регионального министерства здравоохранения, заведующий отделением Областной клинической больницы Анатолий Тюрчин.

Андрей Прилуцкий дал ряд поручений главному врачу Михайловской ЦРБ Владимиру Бухову по организации медицинской помощи пострадавшим. Анатолий Тюрчин провел консультацию по тактике ведения пациентов, назначив соответствующее лечение в условиях ЦРБ. По его словам, транспортировки в областные медицинские центры для оказания экстренной помощи в данный момент больным не требуется. Вся необходимая медицинская помощь была оперативно оказана на месте.

В ЦРБ также выезжали специалисты Скопинского межрайонного центра для проведения ультразвукового обследования, которое позволило поставить более точный диагноз и назначить лечение пострадавшим. Состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое. Он находится в реанимационном отделении. Врачи провели ему диагностическую лапароскопию. Состояние еще четверых, в числе которых водитель фуры, средней степени тяжести.

В числе пострадавших – двое детей: у одного из них – ушибы, у другого - травмы. Пострадавшего подростка силами Территориального центра медицины катастроф доставили для лечения в Областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой.

Шесть человек, в случае их согласия и при позитивной динамике лечения, можно будет направить по договоренности с министерством здравоохранения Калмыкии в медицинские организации Элисты.

Остальные пострадавшие будут в течение нескольких дней получать лечение в Михайловской ЦРБ. Впоследствии они будут направлены к месту жительства, или, в случае необходимости, в больницы г. Рязани.