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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 15:25
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Общество
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Более 5,5 килограмма наркотиков изъяли полицейские в Рязанской области

Это итоги 12 дней акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

Сотрудники УМВД России по Рязанской области за 12 дней проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью!» благодаря помощи граждан выявили и пресекли 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает сайт УМВД России по области.

Во время акции полицейским от граждан лично и по телефонам «горячей линии» поступала информация о фактах незаконного оборота наркотиков, которая существенно помогла в пресечении преступлений. Так, было выявлено 3 страницы в сети интернет, содержащих незаконную информацию о наркотических средствах. Эти сведения были направлены в Роскомнадзор Рязанской области для блокировки доступа.

Полицейские пресекли 4 факта сбыта наркотиков, выявили и пресекли работу 2 наркопритонов, один факт легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. Из незаконного оборота изъявли свыше 5,5 килограммов наркотиков, в том числе 4 килограмма марихуаны, 15 граммов героина, около полутора килограммов синтетических наркотиков.

Полицейские благодарят жителей Рязанской области за помощь в выявлении и пресечении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и напоминают, что по телефонам Дежурной части УМВД, телефону «Горячей линии» Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД или лично и впредь можно сообщить значимую информацию по этой тематике.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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