До рязанских аграриев доведено 65 процентов средств, выделенных на несвязанную поддержку

Региональный минсельхоз продолжает прием заявок от сельхозтоваропроизводителей на оказание несвязанной поддержки. По состоянию на 6 апреля 2017 года в министерство поступили заявки от 190 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, из которых по 146 заявкам средства господдержки уже перечислены. По 34 заявкам принято положительное решение, 10 заявок находятся на рассмотрении, сообщили в министерстве.

На сегодняшний день сумма субсидий, перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям региона за счет средств областного и федерального бюджетов, составляет 164 млн рублей, что соответствует 65 процентам от годового лимита средств, предусмотренных по данному виду поддержки.

В этом году субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, также по отдельной статье субсидируется оказание несвязанной поддержки на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта. Распределение субсидий осуществляется пропорционально посевной площади в 2016 году.

Прием заявок от хозяйств продлится до 10 апреля.