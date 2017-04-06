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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 15:38
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Экономика
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До рязанских аграриев доведено 65 процентов средств, выделенных на несвязанную поддержку

Региональный минсельхоз продолжает прием заявок от сельхозтоваропроизводителей на оказание несвязанной поддержки. По состоянию на 6 апреля 2017 года в министерство поступили заявки от 190 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, из которых по 146 заявкам средства господдержки уже перечислены. По 34 заявкам принято положительное решение, 10 заявок находятся на рассмотрении, сообщили в министерстве.

На сегодняшний день сумма субсидий, перечисленных сельскохозяйственным товаропроизводителям региона за счет средств областного и федерального бюджетов, составляет 164 млн рублей, что соответствует 65 процентам от годового лимита средств, предусмотренных по данному виду поддержки.

В этом году субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами, также по отдельной статье субсидируется оказание несвязанной поддержки на 1 гектар площади, занятой семенным картофелем и овощами открытого грунта. Распределение субсидий осуществляется пропорционально посевной площади в 2016 году.

Прием заявок от хозяйств продлится до 10 апреля.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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