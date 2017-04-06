На первом Форуме добровольцев Рязанской области обсуждали проблемы «серебряного волонтерства» и безбарьерного образования

Встреча неравнодушных и активных граждан со всего региона проходит в Рязани впервые. Форум открылся пленарным заседанием, на котором говорили о влиянии добровольчества на развитие гражданского общества.

В заседании приняли участие вице-губернатор региона Сергей Филимонов, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Лариса Тюрина, министр молодежной политики, физкультуры и спорта области Татьяна Пыжонкова, исполнительный директор Ассоциации волонтерских центров Елена Козак, директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина и президент Национальной ассоциации развития образования «Тетрадка дружбы» Ольга Зубкова. Все они говорили о необходимости привлекать к «добрым делам» как можно большее количество людей, особенно предпенсионного и пенсионного возраста. Такая практика уже имеет название «серебряное волонтерство» и помогает пожилым людям самореализовываться и общаться.

В первый день форума добровольцы работали в пяти секциях, посвященных патриотическому движению, пропаганде здорового образа жизни, охране природы, социальной работе и действиям при чрезвычайных ситуациях. Также состоялся «круглый стол» на тему «Взаимодействие органов государственной власти и социально ориентированных НКО по использованию волонтерских ресурсов». Всего за два дня работы форума планируется участие около 700 добровольцев региона. Они будут общаться на дискуссионных и образовательных площадках, а также на семинарах. Всего, по данным правительства региона, более 12 тысяч жителей области участвуют в волонтерском движении.