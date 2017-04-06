Единый семинар 1С в Рязани посетили более 200 бухгалтеров и руководителей хозрасчетных и бюджетных предприятий

В конференц-зале гостиницы «Ловеч» компания «Промавтоматика» провела традиционный Единый семинар 1С. В семинаре приняли участие сотрудники предприятий г. Рязани и районов Рязанской области. Участники смогли узнать актуальную информацию об изменениях в законодательстве, в программах 1С абсолютно бесплатно.

Генеральный директор группы компаний «Промавтоматика» Сергей Корнишев, приветствуя участников, отметил возрастающий интерес профессионалов к мероприятию.

На весеннем Едином семинаре в этом году выступили специалисты компании «Промавтоматика», а также представители Управления Федеральной налоговой службы по Рязанской области, Пенсионного фонда РФ по Рязанской области, Фонда социального страхования по Рязанской области. Вел семинар директор Центра автоматизации «Промавтоматика» Сергей Ермилов.

Основными темами семинара стали подготовка 6-НДФЛ, отчетность в Пенсионный фонд и ФСС с учетом последних изменений, новое в учете и декларировании, НДС. Особое внимание выступающие уделили сдаче отчетности по страховым взносам по новой форме, а также новому порядку применения контрольно-кассовой техники.

Единый семинар проводится в Рязани три раза в год и является профессиональным сообществом, где можно пообщаться с коллегами, обменяться опытом и задать свои вопросы специалистам.

Следующий Единый семинар состоится в октябре 2017 года. Следите за новостями на нашем сайте http://1c-pa.ru/ .

Отзывы наших слушателей:

Мальцева Ирина Владимировна, главный бухгалтер ООО «Кремлевская стоматология»:

– Участвую во всех семинарах с 2016 года. Информация всегда актуальна.

Сарычева Кристина Николаевна, главный бухгалтер министерства социальной защиты населения Рязанской области:

– Семинары всегда проводятся на высшем уровне (организация, качество подачи материала, содержание – очень комфортно присутствовать, много полезной информации). Всем буду советовать!

Серовская Ольга Николаевна, бухгалтер ООО «СССР»:

– Как всегда, довольна семинаром! Узнала новое, повторила старое, уточнила интересующие вопросы. Всегда с интересом и удовольствием принимаю участие в ваших семинарах. Успехов!