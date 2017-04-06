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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 16:42
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Общество
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Рязанский медуниверситет стал одним из восьми профильных вузов России, который реализует проект «Здоровье каждого – богатство страны»

Проект «Здоровье каждого – богатство страны» – инициатива Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений», которая стала победителем IV открытого конкурса общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» и получила грант на его реализацию. В проекте принимают участие восемь медицинских вузов России, в том числе и Рязанский государственный медуниверситет им. И.П. Павлова.

Представитель ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» Владимир Решетников подробно рассказал о сути проекта.

– Проект «Здоровье каждого – богатство страны» – это призыв к молодым людям вести здоровый образ жизни. Для медицинских вузов это особенно важно, поскольку студенты-медики несут ответственность не только за свое, но и общественное здоровье, – отметил он.

И в рамках проекта студенты рязанского медуниверситета будут пропагандировать здоровый образ жизни в школах и на молодежных мероприятиях. Завершением проекта станет научная конференция в сентябре, когда будут подведены общие итоги работы.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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