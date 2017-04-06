Областная общественно-политическая газета
17:48 МСК
Четверг
06 апреля 2017 года
Выпуск № 61 (5348)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани сгорел автомобильВ Рязани продолжается работа по созданию бренда города Серьезное ДТП в Рязанской области: автобус столкнулся с грузовикомВ Рязанской области более 900 студентов – будущих аграриев узнали о мерах поддержки и вакансиях в АПКРязанцы смогут получить скрининг-оценку своего здоровья бесплатно
Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 16:53
Просмотров: 48
Спорт
Версия для печати

Рязанские «зубры» провели для школьников мастер-класс

Рязанские «зубры» провели для школьников мастер-класс

В рамках подготовки к стартующему в субботу Кубку «Сибура» игроки БК «Рязань» побывали в рязанской средней школе № 8, где провели контрольный матч со сборной учебного заведения. Встреча профессионалов и любителей не выявила победителя.

На самом деле это, конечно же, шутка. Трое «зубров» - Евгений Карпеко, Павел Буаенко и Никита Клюндиков - по приглашению учеников накануне Дня здоровья посетили эту школу, а упомянутый матч был проведен в шутливой форме в рамках мастер-класса, что регулярно организует баскетболисты в учебных заведениях города и области.

Появление Гуллливеров поначалу вызвало некоторую оторопь у учеников. Но «хозяева школы» освоились и старательно выполняли все упражнения, что задавали им баскетболы. А затем засыпали спортсменов вопросами, большинство из которых были традиционными: на каких кроватях спят великаны, что кушают спортсмены, высокие ли жены и, конечно же, о целях, которые они хотят достичь в жизни и спорте.

Многим ребятам подобные встречи наверняка помогают в своих увлечениях сделать выбор в пользу баскетбола.

Школьники очень долго не отпускали новых друзей. Но у спортсменов начиналась уже самая настоящая тренировка. «Зубры», в свою очередь, пригласили ребят на навои очередные матчи, особенно если учесть, что СОШ №8 находится совсем близко от Дворца детского творчества. 8, 9 и 10 БК «Рязань» принимает участие в Кубке Сибура. Начало игр в 15.30, напомнил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
15:25
Более 5,5 килограмма наркотиков изъяли полицейские в Рязанской области
15:16
13 пострадавших в столкновении автобуса и большегруза находятся в медучреждениях Рязанской области
14:57
В турнире на Кубок Сибура БК «Рязань» сыграет с лучшими клубами Суперлиги
14:52
Команда Рязанской области вышла в 1/8 финала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
14:51
Сборная России с игроком ХК «Рязань» в составе претендует на «золото» международного турнира
Все новости за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы