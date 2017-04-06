Рязанские «зубры» провели для школьников мастер-класс

В рамках подготовки к стартующему в субботу Кубку «Сибура» игроки БК «Рязань» побывали в рязанской средней школе № 8, где провели контрольный матч со сборной учебного заведения. Встреча профессионалов и любителей не выявила победителя.

На самом деле это, конечно же, шутка. Трое «зубров» - Евгений Карпеко, Павел Буаенко и Никита Клюндиков - по приглашению учеников накануне Дня здоровья посетили эту школу, а упомянутый матч был проведен в шутливой форме в рамках мастер-класса, что регулярно организует баскетболисты в учебных заведениях города и области.

Появление Гуллливеров поначалу вызвало некоторую оторопь у учеников. Но «хозяева школы» освоились и старательно выполняли все упражнения, что задавали им баскетболы. А затем засыпали спортсменов вопросами, большинство из которых были традиционными: на каких кроватях спят великаны, что кушают спортсмены, высокие ли жены и, конечно же, о целях, которые они хотят достичь в жизни и спорте.

Многим ребятам подобные встречи наверняка помогают в своих увлечениях сделать выбор в пользу баскетбола.

Школьники очень долго не отпускали новых друзей. Но у спортсменов начиналась уже самая настоящая тренировка. «Зубры», в свою очередь, пригласили ребят на навои очередные матчи, особенно если учесть, что СОШ №8 находится совсем близко от Дворца детского творчества. 8, 9 и 10 БК «Рязань» принимает участие в Кубке Сибура. Начало игр в 15.30, напомнил пресс-атташе клуба Михаил Солдатов.