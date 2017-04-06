Областная общественно-политическая газета
17:48 МСК
Четверг
06 апреля 2017 года
Выпуск № 61 (5348)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Серьезное ДТП в Рязанской области: автобус столкнулся с грузовикомВ Рязанской области более 900 студентов – будущих аграриев узнали о мерах поддержки и вакансиях в АПКВ Рязани продолжается работа по созданию бренда города В Рязани сгорел автомобильРязанцы смогут получить скрининг-оценку своего здоровья бесплатно
Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 17:44
Просмотров: 3
Общество
Версия для печати

В детских лагерях отдыха Рязанской области создается безбарьерная среда

Об этом рассказала начальник управления социализации и государственной поддержки детства минобразования области Надежда Куликова на расширенном заседании двух профильных региональных комиссий. Заседание прошло сегодня в Доме общественных организаций и было посвящено предстоящей летней оздоровительной кампании детей.

Сегодня в рамках подготовки лагерей к летнему отдыху продолжается работа по организации в них доступной среды. Элементы безбарьерной среды уже созданы в лагерях «Радуга», «Солнечный», «Звездный», а также в центре «Колос». В рамках программы «Доступная среда» в этом году планируется провести соответствующие работы на базе «Серебряные пруды».

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
15:25
Более 5,5 килограмма наркотиков изъяли полицейские в Рязанской области
15:16
13 пострадавших в столкновении автобуса и большегруза находятся в медучреждениях Рязанской области
14:57
В турнире на Кубок Сибура БК «Рязань» сыграет с лучшими клубами Суперлиги
14:52
Команда Рязанской области вышла в 1/8 финала всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба»
14:51
Сборная России с игроком ХК «Рязань» в составе претендует на «золото» международного турнира
Все новости за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы