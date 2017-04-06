В детских лагерях отдыха Рязанской области создается безбарьерная среда

Об этом рассказала начальник управления социализации и государственной поддержки детства минобразования области Надежда Куликова на расширенном заседании двух профильных региональных комиссий. Заседание прошло сегодня в Доме общественных организаций и было посвящено предстоящей летней оздоровительной кампании детей.

Сегодня в рамках подготовки лагерей к летнему отдыху продолжается работа по организации в них доступной среды. Элементы безбарьерной среды уже созданы в лагерях «Радуга», «Солнечный», «Звездный», а также в центре «Колос». В рамках программы «Доступная среда» в этом году планируется провести соответствующие работы на базе «Серебряные пруды».