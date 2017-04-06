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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 17:54
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Культура
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«Свете тихий» подарил рязанцам Виктор Минкин

В Рязани открылась выставка народного художника России
Автор фото: Вероника Шелякина | «Свете тихий» подарил рязанцам Виктор Минкин
Фото: Вероника Шелякина.

Выставка произведений члена-корреспондента Российской академии художеств Виктора Минкина «Свете тихий» открылась в областном художественном музее имени И.П. Пожалостина и приурочена к 70-летию художника.

В экспозиции представлены работы, созданные за последние пять лет. Большинство из них жители и гости нашего города увидят впервые. Основная тема творчества мастера – неброские среднерусские пейзажи родных мест. Их благородство передают сдержанная цветовая гамма, минимализм деталей и строгая продуманность живописного мотива. Все это – в натюрмортах Виктора Минкина.

С открытием персональной выставки, которая стала седьмой по счету в стенах областного художественного музея, автора поздравили заместитель министра культуры и туризма региона Марина Горожанова, председатель областной Думы Аркадий Фомин, директор художественного музея Марина Котова, коллеги и друзья мастера.

Экспозиция будет работать до 22 мая.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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