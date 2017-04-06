«Свете тихий» подарил рязанцам Виктор Минкин

В Рязани открылась выставка народного художника России

Выставка произведений члена-корреспондента Российской академии художеств Виктора Минкина «Свете тихий» открылась в областном художественном музее имени И.П. Пожалостина и приурочена к 70-летию художника.

В экспозиции представлены работы, созданные за последние пять лет. Большинство из них жители и гости нашего города увидят впервые. Основная тема творчества мастера – неброские среднерусские пейзажи родных мест. Их благородство передают сдержанная цветовая гамма, минимализм деталей и строгая продуманность живописного мотива. Все это – в натюрмортах Виктора Минкина.

С открытием персональной выставки, которая стала седьмой по счету в стенах областного художественного музея, автора поздравили заместитель министра культуры и туризма региона Марина Горожанова, председатель областной Думы Аркадий Фомин, директор художественного музея Марина Котова, коллеги и друзья мастера.

Экспозиция будет работать до 22 мая.