Общественный совет при Рязанской областной Думе начал свою работу

Первое заседание Общественного совета при Рязанской областной Думе состоялось 6 апреля в стенах регионального парламента

Общественный совет при заксобрании области создан в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Состав органа был утвержден облдумой на заседании 29 марта. В него вошли семь представителей общественных некоммерческих организаций: Валерий Конопацкий, Анатолий Павлухин, Дарья Попкова, Марина Пронина, Андрей Рязанцев, Станислав Сливин, Павел Яковлев.

На первом заседании совета решались организационные вопросы – об избрании председателя и секретаря. Самой подходящей кандидатурой на должность председателя общественники сочли заслуженного врача РФ Станислава Сливина, предложенного в состав совета Рязанским областным союзом организаций профсоюзов. Решающим при выборе стал тот факт, что Станислав Иванович сам работал в прошлом депутатом областной Думы, а сейчас является помощником депутата, так что законодательная работа ему известна изнутри.

Поблагодарив коллег за доверие, Станислав Сливин отметил, что в совет вошли очень достойные люди, не понаслышке знающие о жизни жителей Рязанской области.

– Работа у нас будет очень серьезная. К нам будут обращаться граждане, и мы должны быть готовы реагировать на каждое обращение, – подчеркнул Сливин.

Секретарем совета избрана заведующая городским центром профориентации молодежи, председатель молодежного парламента при Рязанской областной Думе Дарья Попкова, выдвинутая в совет Рязанским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Координировать работу Общественного совета будет заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов. Он указал общественникам на стоящие перед ними задачи. Общественный орган, по его словам, должен укрепить связь между парламентом и обществом, выполнять контрольные функции.