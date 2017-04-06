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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 18:10
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Общество
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Общественный совет при Рязанской областной Думе начал свою работу

Первое заседание Общественного совета при Рязанской областной Думе состоялось 6 апреля в стенах регионального парламента
Автор фото: Татьяна Железнова | Общественный совет при Рязанской областной Думе начал свою работу
Фото: Татьяна Железнова.

Общественный совет при заксобрании области создан в соответствии с Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской Федерации». Состав органа был утвержден облдумой на заседании 29 марта. В него вошли семь представителей общественных некоммерческих организаций: Валерий Конопацкий, Анатолий Павлухин, Дарья Попкова, Марина Пронина, Андрей Рязанцев, Станислав Сливин, Павел Яковлев.

На первом заседании совета решались организационные вопросы – об избрании председателя и секретаря. Самой подходящей кандидатурой на должность председателя общественники сочли заслуженного врача РФ Станислава Сливина, предложенного в состав совета Рязанским областным союзом организаций профсоюзов. Решающим при выборе стал тот факт, что Станислав Иванович сам работал в прошлом депутатом областной Думы, а сейчас является помощником депутата, так что законодательная работа ему известна изнутри.

Поблагодарив коллег за доверие, Станислав Сливин отметил, что в совет вошли очень достойные люди, не понаслышке знающие о жизни жителей Рязанской области.

– Работа у нас будет очень серьезная. К нам будут обращаться граждане, и мы должны быть готовы реагировать на каждое обращение, – подчеркнул Сливин.

Секретарем совета избрана заведующая городским центром профориентации молодежи, председатель молодежного парламента при Рязанской областной Думе Дарья Попкова, выдвинутая в совет Рязанским региональным отделением Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России».

Координировать работу Общественного совета будет заместитель председателя облдумы Михаил Кривцов. Он указал общественникам на стоящие перед ними задачи. Общественный орган, по его словам, должен укрепить связь между парламентом и обществом, выполнять контрольные функции.

Есть законы дежурные, которые людям не интересны, и есть те, которые вызывают живой интерес. Как правило, эти законы мы принимает в первом чтении, а дальше организуем «круглый стол», обсуждение, чтобы как можно больше людей узнали об этом законе, высказали свою точку зрения и мы при подготовке во второму чтению смогли ее учесть. Я считаю, с этим будет связана ваша основная работа, – пояснил Михаил Кривцов.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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