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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 18:15
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В Рязанской области повышаются требования к безопасности мест летнего отдыха детей

Об этом шла речь на расширенном заседании двух профильных региональных комиссий, посвященном предстоящей детской оздоровительной кампании в регионе.

В рамках обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности при приемке лагерей, где отдохнут этим летом школьники, особое внимание проверяющие обратят на исправность ограждений и въездных путей, наличие «тревожной кнопки» для быстрой связи с полицией, ограждений по всему периметру лагерей, работу системы оповещения и управления эвакуацией и другие важные моменты.

Мы сделаем все для того, чтобы родители были спокойны за безопасность детей, – сказала начальник управления социализации и государственной поддержки детства минобразования области Надежда Куликова, выступая на заседании с основным докладом.

Проверки готовности загородных лагерей к работе начнутся в Рязанской области с 20 мая.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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