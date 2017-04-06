В Рязанской области началась подготовка к выборам губернатора

Первые документы, касающиеся будущих сентябрьских выборов главы региона, приняла на заседании 6 апреля областная избирательная комиссия

В частности, облизбирком утвердил ряд форм для сбора и проверки подписей в поддержку кандидата на должность губернатора Рязанской области.

Секретарь комиссии Сергей Скобелев напомнил, что кандидаты в губернаторы для регистрации должны заручиться поддержкой семи процентов от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований. По предварительным подсчетам, минимальное число подписей, которое необходимо собрать кандидату, чтобы пройти «муниципальный фильтр», составляет 218. Эта цифра к лету еще может измениться, окончательно она будет объявлена в июне, в трехдневный срок после решения о назначении выборов, которое должно быть принято в период с 1 по 11 июня 2017 года.