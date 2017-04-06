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Главная страница / Новости Рязани и области / 06 апреля 2017 года
06.04.2017, 18:27
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Общество
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В Рязанской области началась подготовка к выборам губернатора

Первые документы, касающиеся будущих сентябрьских выборов главы региона, приняла на заседании 6 апреля областная избирательная комиссия

В частности, облизбирком утвердил ряд форм для сбора и проверки подписей в поддержку кандидата на должность губернатора Рязанской области.

Секретарь комиссии Сергей Скобелев напомнил, что кандидаты в губернаторы для регистрации должны заручиться поддержкой семи процентов от общего числа муниципальных депутатов и избранных на выборах глав муниципальных образований. По предварительным подсчетам, минимальное число подписей, которое необходимо собрать кандидату, чтобы пройти «муниципальный фильтр», составляет 218. Эта цифра к лету еще может измениться, окончательно она будет объявлена в июне, в трехдневный срок после решения о назначении выборов, которое должно быть принято в период с 1 по 11 июня 2017 года.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 06 апреля 2017 года
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