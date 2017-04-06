Глава рязанского региона Николай Любимов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко приняли участие в мониторинге паводковой и пожароопасной ситуации в области

6 апреля в регионе побывал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко. Вместе с главой региона Николаем Любимовым он принял участие в проведении мониторинга с воздуха паводковой обстановки на территории области.

Был проведен облет ряда территорий области с целью выявления зон подтопления и очагов возгорания сухой травы. В Кадоме была проинспектирована реализация превентивных мероприятий, направленных на недопущение подтопления поселка. За счет вхождения в федеральную программу в 2016 году проведено углубление реки и частично укреплен берег. Это положительные результаты – на сегодняшний день уровень воды в пределах нормы. Ситуация находится на постоянном контроле, для проведения круглосуточного мониторинга используется современное оборудование. По словам главы региона Николая Любимова, проведение противопаводковых мероприятий должно быть пролонгировано. Перед руководителями Кадомского района он поставил задачу – оперативно подготовить заявки для продолжения участия в федеральной целевой программе.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Николай Овсиенко подчеркнул, что тема контролируется полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Александром Бегловым.

Поселок вошел в федеральную программу, берегоукрепительные работы продолжаются. Это позволяет нормализовать ситуацию, избежать подтопления и, таким образом, решить важнейшую для людей задачу, то есть делать то, о чем всегда говорит Президент РФ – улучшать качество жизни людей, – сказал Николай Овсиенко.

По словам заместителя полномочного представителя Президента РФ в ЦФО, в ходе мониторинга был зафиксированы случаи несанкционированного пала сухой травы. «С нами были руководители всех силовых ведомств. Всеми случаями займутся полицейские и прокуратура, виновные будут привлечены к ответственности», – сказал Николай Овсиенко.

Глава региона Николай Любимов выразил озабоченность тем, что в области начался несанкционированный пал травы.

Люди должны понимать, что это реально приводит к печальным последствиям, вплоть до человеческих жертв, не говоря о том, что имущество может быть уничтожено огнем. Надо нещадно штрафовать за такие вещи, – отметил Николай Любимов.

Глава региона дал поручения главам районов, где были зафиксированы возгорания, оперативно принять меры по тушению огня. На места экстренно выехали пожарные и полицейские. Кроме того, глава региона поставил задачи по ликвидации несанкционированных свалок, выявлению и наказанию виновных в их появлении.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Фото предоставлено министерством печати и массовых коммуникаций Рязанской области