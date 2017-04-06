Глава региона Николай Любимов: «Область гордится Рязанским медуниверситетом»

Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов в ходе посещения Рязанского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова.

Глава региона ознакомился с деятельностью Центра симуляционного обучения, в котором будущие врачи с помощью современного оборудования отрабатывают различные клинические сценарии, а также практические навыки, в том числе по уходу за больными и оказанию реанимационной помощи. Главе региона Николаю Любимову продемонстрировали работу учебной операционной «WetLab» для подготовки высококвалифицированных специалистов в области эндохирургии.

Глава региона пообщался со студентами. В ходе встречи речь шла о поддержке молодых врачей и развитии здравоохранения в регионе, в том числе о дальнейшей реализации крупных проектов по строительству нового здания БСМП, военного госпиталя. Кроме того, Николай Любимов высоко оценил современную научную и материально-техническую базу медуниверситета, а также отметил большую роль профессорско-преподавательского состава в обеспечении высокого качества образования и высоких позиций в различных рейтингах.

Рязанская область гордится медуниверситетом. Не в каждом регионе есть такой вуз. Это кузница кадров, в первую очередь, для наших учреждений здравоохранения, – сказал Николай Любимов.– В ходе поездок по районам я увидел, что много выпускников нашего медуниверситета приходят работать в ЦРБ и местные поликлиники и остаются там. Надеюсь, что и вы тоже найдете применение своим знаниям в Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области