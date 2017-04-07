Рязанцев приглашают к участию в Большой уборке

Ставшая уже традиционной акция состоится в этом году 22 апреля

Обращение ко всем желающим поучаствовать в Большой уборке размещено на сайте Экологического Рязанского Альянса:

«Друзья! Весна в самом разгаре, а значит приближается время Большой уборки.

Для постоянных участников не будет новостью процедура проведения Большой уборки, а точнее - подготовка к ней! До 21 апреля каждый может подать нам заявку с местом, временем уборки и набрать команду единомышленников, чтобы мы зарегистрировали точку уборки, а Эра, в свою очередь, выделит перчатки, мешки и поможет с вывозом мусора. В прошлых годах в Больших уборках было от 12 до 20 точек!

Чтобы зарегистрировать точку уборки, пожалуйста заполните анкету здесь.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь по телефону 513-400».