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Главная страница / Новости Рязани и области / 07 апреля 2017 года
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3 пожарных автомобиля и 7 огнеборцев ликвидировали пожар в Рязанской области

09:25 / Происшествия

Сообщение о пожаре в бане в селе Ермолово Скопинского района поступило на пульт дежурного единой службы спасения вчера в 17.02, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Люди в пожаре не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 07 апреля 2017 года
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