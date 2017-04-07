Сообщение о пожаре в бане в селе Ермолово Скопинского района поступило на пульт дежурного единой службы спасения вчера в 17.02, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Люди в пожаре не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
3 пожарных автомобиля и 7 огнеборцев ликвидировали пожар в Рязанской области
09:25 07.04.2017 / Происшествия
Материал размещён на сайте газеты Рязанские ведомости, в ленте новостей от 07 апреля 2017 года