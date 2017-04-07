3 пожарных автомобиля и 7 огнеборцев ликвидировали пожар в Рязанской области

Сообщение о пожаре в бане в селе Ермолово Скопинского района поступило на пульт дежурного единой службы спасения вчера в 17.02, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Люди в пожаре не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы.