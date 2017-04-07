В марте в Рязанской области появились на свет Тереза, Любава, Иоанн и Демид

Как сообщает сайт главного управления ЗАГС Рязанской области, в марте в списке самых популярных имен, которыми жители области называли сыновей - Артем, Дмитрий, Сергей, Максим, Иван, Егор, Даниил, Кирилл, Александр, Илья. Девочкам чаще всего давали имена: Ксения, София, Мария, Анна, Анастасия, Дарья, Екатерина, Виктория, Елизавета.
Самыми редкими именами для девочек стали: Любава, Нюша, Зоя, Глафира, Марта, Тереза, Офелия, Радомира, Антонина, Серафима.
Для мальчиков: Петр, Тихон, Леонид, Иоанн, Аким, Николай, Демид, Савва, Анатолий, Гордей, Виктор.