На полумарафон «Рязанский кремль» приедут спортсмены из 103 городов трех стран

В администрации Рязани прошла пресс-конференция, посвященная проведению первого в истории рязанского спорта открытого легкоатлетического полумарафона «Рязанский кремль-2017». На вопросы журналистов ответили начальник управления по физической культуре и массовому спорту Марина Кащеева, ее заместитель – Кирилл Сосунов и член Клуба любителей бега «Рязань» Светлана Максимова.

Забег на дистанции 21 и 10 километров состоится 14 мая, в нем примут участие около 1000 спортсменов из 103 городов. Среди зарегистрировавшихся легкоатлетов – граждане Белоруссии и Франции. На «Рязанский кремль» едут бегуны из Екатеринбурга, Мурманска, Тамбова, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Иванова и других городов.

Как рассказала Марина Кащеева, конкуренция на полумарафоне ожидается высокой, так как «заявилось много опытных бегунов, в их числе – участники одного из самых сложных ультра-марафонов на 250 км по пустыне Сахара». Спортивный праздник начнется в 10 утра 14 мая на площади Соборной. В забеге примут участие начальник десантного училища Анатолий Концевой, председатель правления «Живаго-Банка» Алексей Рубежный, начальник Дирекции благоустройства города Рязани Георгий Орлов. Полумарафон в Рязани побежит главный редактор журнала «Марафонец» Александр Гуляев.