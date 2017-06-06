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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Рязанским школьникам летом предложили поработать на станции юных натуралистов

17:48 / Общество

Более 100 учащихся из 10 школ Рязани приняли участие в городской ярмарке вакансий, в рамках которой ребятам рассказали об условиях трудоустройства на станции юных натуралистов в период летних каникул. Летом на базе станции будет организовано 3 смены лагеря, куда приглашаются на работу школьники в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает об этом сайт администрации областного центра.

Ярмарка вакансий организована в рамках профориентационной и информационной работы по инициативе управления образования и молодежной политики администрации города на базе городской станции юных натуралистов. Ребятам рассказали о профессиях в сфере агропромышленного комплекса, востребованных у работодателей, о том, какие документы необходимы для летнего трудоустройства.

Летние лагеря для учащихся школ организуются на базе станции юннатов ежегодно. Помимо посильных трудовых занятий, школьники знакомятся с профессиями зоотехника, агронома, ландшафтного дизайнера, эколога, а также принимают участие в культурных и экологических мероприятиях.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 мая 2017 года
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