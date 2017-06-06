Летний спортивный сезон в Рязанской области откроется 20 мая

День открытия летнего спортивного сезона пройдет в этом году во всех субъектах Российской Федерации по инициативе Минспорта России.

В Рязанской области в рамках Дня открытия летнего спортивного сезона 20 мая состоится традиционный областной День здоровья и спорта, который в этом году проводится под девизом «Готов к труду и обороне», сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта. Во всех районах области пройдут фестивали, соревнования, легкоатлетические забеги, физкультурно-спортивные праздники.

Главной площадкой областного Дня здоровья и спорта станет стадион Центрального спортивного комплекса в Рязани. В 10.00 здесь начнутся соревнования по мини-футболу, армспорту, настольному теннису, шашкам, дартсу, бочче. Регистрация участников пройдет с 8.00 до 9.30. Пройдут состязания и для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Будут проведены спортивные конкурсы (жонглирование мячом, упражнения со скакалкой, бросок мяча в баскетбольное кольцо) и семейные старты.

Жители города смогут выполнить нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в соответствии с условиями допуска) в отдельных испытаниях комплекса: бег на 100 м, наклоны вперед, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание, прыжок в длину с места, рывок гири, отжимание, стрельба из пневматической винтовки.

Кроме того, в рамках Дня открытия летнего спортивного сезона 20 мая пройдут Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азумут-2017» (на территории лесопарка г. Рязани, центр проведения соревнований – площадка у оз. Ореховое) и турнир по футболу среди учащихся, посвященный Всероссийскому дню массового футбола (место проведения – стадион ЦСК).

День открытия летнего спортивного сезона даст старт общероссийскому Фестивалю летнего спортивного сезона, который проводится под девизом «За здоровьем – в парки и на спортплощадки». Фестиваль включает в себя четыре этапа:

I этап: 20 мая 2017 года День открытия летнего спортивного сезона – проводится во всех регионах России;

II этап: 2 июля 2017 года – центральное мероприятие состоится в городе Сочи Краснодарского края в канун проведения финального матча Кубка конфедераций FIFA 2017 года; запланировано проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по различным экстремальным видам спорта;

III этап: 12 августа 2017 года – организация и проведение в регионах культурно-массовых и спортивных мероприятий в рамках празднования Дня физкультурника;

IV этап: 30 сентября 2017 года – центральное мероприятие Дня закрытия летнего спортивного сезона проводится в рамках Фестиваля культуры и спорта народов Северного Кавказа в г. Владикавказе Республики Северная Осетия – Алания.