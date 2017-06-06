Юные рязанские спортсмены завоевали 18 наград первенства России по джиу-джитсу

Как сообщает сайт администрации областного центра, первенство России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 15 лет прошло в Челябинске. В состязаниях приняли участие около 500 юных спортсменов.

Рязанские спортсмены завоевали 4 «золотых», 7 «серебряных» и 7 «бронзовых» медалей, причем из них 15 медалей различного достоинства на турнире удостоились воспитанники рязанской спортшколы «Юпитер». Победители и «серебряные» призеры российского первенства отправятся на первенство мира, которое пройдет в сентябре в Черногории.

Фото с сайта администрации Рязани