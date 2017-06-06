Рязанская художница посвятила выставку теме человеческих взаимоотношений

Экспозиция «Сплетая ветви» Анастасии Кривошеевой начала работу в музее истории молодежного движения в рамках проекта «Большие надежды»

Художница представила зрителям 11 графических работ, выполненных карандашом. На всех картинах деревья: одни сплетаются друг с другом, образуя слаженный дуэт, другие гордо растут в одиночестве. В своих работах Анастасия проводит параллель с современным обществом. Она заметила, что многие люди теряют навык общения из-за постоянного сидения в Интернете и разговоров по телефону: им легко написать смс, в социальных сетях они даже могут быть душой компании, а вот общаться в жизни, глядя друг другу в глаза, им оказывается непросто.

Анастасия окончила Рязанский филиал ВШНИ (Высшая школа народных искусств) в 2014 году по квалификации «художник народных художественных промыслов (художественная роспись ткани)». Сейчас преподает в детской школе искусств № 9. Анастасия – многогранный художник. Помимо батика и графики, она активно занимается живописью, считая, что разносторонность творчества – залог развития художника.