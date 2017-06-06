17:05 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
303

Рязанская художница посвятила выставку теме человеческих взаимоотношений

18:56 / Культура
Экспозиция «Сплетая ветви» Анастасии Кривошеевой начала работу в музее истории молодежного движения в рамках проекта «Большие надежды»
Автор фото: Анна Добролежа | Рязанская художница посвятила выставку теме человеческих взаимоотношений
Фото: Анна Добролежа.

Художница представила зрителям 11 графических работ, выполненных карандашом. На всех картинах деревья: одни сплетаются друг с другом, образуя слаженный дуэт, другие гордо растут в одиночестве. В своих работах Анастасия проводит параллель с современным обществом. Она заметила, что многие люди теряют навык общения из-за постоянного сидения в Интернете и разговоров по телефону: им легко написать смс, в социальных сетях они даже могут быть душой компании, а вот общаться в жизни, глядя друг другу в глаза, им оказывается непросто.

Анастасия окончила Рязанский филиал ВШНИ (Высшая школа народных искусств) в 2014 году по квалификации «художник народных художественных промыслов (художественная роспись ткани)». Сейчас преподает в детской школе искусств № 9. Анастасия – многогранный художник. Помимо батика и графики, она активно занимается живописью, считая, что разносторонность творчества – залог развития художника.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Рязанские путешественники откроют двери в мир «русской Сафо»

Рязанцы смогут увидеть «Райские сады»

Рязанцы отметят 75-летие победы бригады механизатора Дарьи Гармаш на празднике первой борозды

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
15:23
Глава рязанского региона Николай Любимов: «Поддержка семей при рождении первого ребенка может в значительной степени стимулировать рождаемость»
15:21
В Рязани поздравили социальных работников с профессиональным праздником
14:00
На территории рязанского медуниверситета можно и нужно создавать медицинский кластер
13:57
Программа развития моногородов будет работать для всех жителей поселка Лесной в Рязанской области
13:51
Глава региона Николай Любимов: «В Рязанской области возможно создание IT-кластера»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы