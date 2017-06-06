Оттенки родной красоты

На акварелях Ольги Джафаровой Рязань выглядит старинной, степенной и сказочной

Творческий человек многогранен: Ольга – художница, профессионал в журналистике и фоторепортаже, жена и мать дочери-подростка.

После 13 лет репортерской работы она возвращается к тому, что любит больше всего, – к рисованию. И в первую очередь рязанцы благодарны ей за увековечение старинных зданий.

Этой весной Ольга представила выставку «Экскурсия по городу» в Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина.

Ольга Джафарова поделилась мыслями о разных сторонах своей творческой жизни с «Рязанскими ведомостями».

О семейной династии и «Окнах РОСТа»

Мои родители, Лев Костев и Ольга Иванова, – профессиональные художники и педагоги, а дед, Владислав Сыров, – фотограф, работы которого публиковались в чехословацких журналах. Прадед Александр Сыров основал Рязанское отделение Союза художников РФ, был директором нашего художественного училища и одним из авторов плакатов «Окна РОСТа»… Дома повсюду были листы и краски, поэтому рисовать я научилась раньше, чем говорить и ходить. Я, кстати, стипендиат фонда ЮНЕСКО: когда мне было лет 13, мой рисунок забрали на какую-то зарубежную выставку. Грамота об этом у меня есть, а вот сама стипендия до семьи так и не дошла.

О работе в журналистике

Когда я окончила художественную школу, началась перестройка. Я ушла в журналистику и перестала рисовать на 10 лет. Начинала в молодежном издании «Поколение R», а писать на серьезные темы стала уже в рекламном еженедельнике «Совет директоров». Затем я много лет проработала в «МедиаРязани» на должности культурного обозревателя и посещала все выставки и спектакли без выходных. И когда устала от праздников и беготни, вновь начала рисовать.

О «домиках» и рязанском искусстве без Рязани

В разные годы я приходила на выставки наших художников и видела виды Венеции, Африки…

А где Рязань? Максимум виды кремля и Пощупова. При этом группы московских живописцев, которые приезжают к нам на пленэры, заливаются соловьями, как в городе красиво. Поэтому три года назад я начала рисовать наши резные дома и усадьбы. А потом через Интернет на меня вышли сотрудники типографии «Формат» и предложили делать сувенирную продукцию «с домиками». Уже вышли два календаря, серии открыток и магниты.

О поиске тем и путешествиях

Я берусь за любые сюжеты, которые мне близки, – архитектура, котики, персонажи фильмов. У меня две кошки, которые время от времени позируют, а потом работают пресс-папье для моих рисунков – это с их стороны знак «одобрено»! (Смеется.)

Обычно я занимаюсь творчеством дома, но бывает всякое. Прошлым летом я ездила в Минск и Владимир, чтобы порисовать местные виды. Вот этот набросок с водонапорной башней во Владимире снимала на телефоны целая группа китайских туристов. Они позабыли про свою экскурсию и пытались сфотографироваться еще и со мной.

О работе и сотрудничестве

Я веду группы в соцсетях, и это отнимает почти все время. Рисую «для души» или на заказ. Недавно изобразила областной театр драмы для обложек дневников рязанских школьников на будущий учебный год. Периодически получаю заказы и из других городов: например, на серию со зданиями Новосибирска для петербургской типографии. С провинциальными художниками любят работать, потому что они не перегружены заказами и не много просят за свои труды. Мой гонорар – просто небольшой приятный бонус к основному доходу.

О рязанской тематике и планах

Я уже изображала женщину в нашем народном костюме – теперь этот образ можно найти в местных отделениях «Почты России». Сейчас обсуждают, каким должен быть бренд Рязани – мне кажется, здесь нужна древняя история, например, Авдотьи Рязаночки. Мне она представляется зрелой серьезной женщиной с мудрым взглядом. Еще было бы интересно нарисовать животных нашего края – обожаю зверей и птиц и буду рада с кем-то сотрудничать!