Время и люди

Село с богатой историей живет и сегодня

Среди населенных пунктов Сапожковского района внимание сразу же привлекает Красное. И отнюдь не случайно, ведь если заглянуть в прошлое села, то оно неразрывно связано со знаменитым графским родом Остерманов. И в настоящем в Красном живут люди деятельные и неравнодушные. Они действительно любят это удивительное место и стараются сделать так, чтобы у него было будущее.

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Согласно документам областного архива, село Красное Сапожковского уезда Рязанской губернии вместе с селом Красный Угол и деревней Марфина Слобода были подарены Петром I одному из своих сподвижников Андрею Ивановичу Остерману. Эти земли навсегда закреплялись за графским родом, а значит, ни продать, ни заложить их ни при каких обстоятельствах было нельзя.

Красное располагалось ближе к Сапожку, чем Красный Угол и Марфина Слобода, да и численность населения тут была больше. Вот Федор Андреевич Остерман и построил здесь каменную церковь. Судя по сохранившимся документам, она была освящена в 1761 году в честь Пресвятой Троицы. В ней семейство Остерманов устроило родовую усыпальницу, в которой похоронено пять представителей этой фамилии.

В приходе Троицкой церкви находилось двухклассное училище, построенное в 1903 году князем Мстиславом Голицыным. После революции вплоть до недавнего времени в здании училища располагалась Красненская основная общеобразовательная школа.

В 1922 году Троицкий храм разорили. Иконы и другую церковную утварь изъяли. Разграблению подверглись и усыпальницы. Долгое время здание храма использовали как зерновой склад.

Лишь в 1995 году Троицкую церковь в Красном вновь освятили, и только через год начались регулярные службы и восстановительные работы.

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Протоиерей Георгий Дрокин – настоятель Троицкого храма. В Красное он с семьей из Рязани приехал восемнадцать лет назад. Все это время вместе с прихожанами восстанавливает храм.

Георгий Дрокин окончил Рязанское художественное училище имени Г.К. Вагнера. До того, как стал священником, работал в иконописной мастерской при храме Спаса-на-Яру в Рязани. А еще раньше трудился на стройке, на участке ремонта фасадов зданий, поэтому знал штукатурные и реставрационные работы. «Мне хотелось уехать в деревню на приход, служить Богу, помогая сельскому батюшке, – признается мой собеседник. – Теперь все свои знания и умения реализую, потихоньку приводя в порядок ставшую родной Троицкую церковь».

Отец Георгий назначен ответственным по работе с молодежью в Сапожковском благочинии. «У меня – пятеро сыновей. Старшему – двадцать пять лет, младшему – семь лет. У них есть приятели, так что все возрастные категории в зоне моего внимания, – рассказывает он. – При отсутствии средств говорить о какой-то плановой работе не приходится, но безотказно действует принцип «пока глаз не видит, рука неймет». Если выкосите в своей деревне лужок, поставите ворота и бросите мяч, непременно начнется футбол. Сварите турники и брусья – появятся желающие на них повисеть. Купите большую туристическую палатку и прочее снаряжение – всегда будут желающие отправиться в поход, и так далее».

Вот уже долгое время каждое лето отец Георгий устраивает походы. На сплав по реке Паре берет только самых надежных и ответственных ребят. Надо сказать, что подростки не остаются в долгу – юношеские «трудовые десанты» очень помогли в ремонте Троицкой церкви и строительстве нового храма в деревне Березники.

«Два года подряд вместе с казаками проводили военно-патриотические сборы «Засека». В них участвовало около пятидесяти ребят со всей епархии, – продолжает отец Георгий. – В программе медицинские, военно-патриотические занятия, игры и труд, полевая кухня – как особо колоритный аксессуар. Самое же главное, что ребята там подружились и до сих пор общаются друг с другом».

Часть приходского дома священник отдал под тренажерный зал для детей и подростков, еще две комнаты занимает сельский медицинский пункт. Матушка Елена, как и ее супруг, отец Георгий, занимается с детьми, развивает их эстетически. Она работает завучем художественного отделения Сапожковской школы искусств.

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Сергей Золотарев родился и вырос в Сапожке. После долгое время жил в Москве. Там у него был вполне успешный бизнес. Однако тянуло его на Родину. Когда он узнал о федеральном проекте «Русские усадьбы», решил включиться в него и приобрел земли вокруг села Красное вместе с разрушенным имением Остерманов.

«Усадьба досталась в плачевном состоянии, – говорит Сергей. – В одном из зданий в советское время располагалась психиатрическая больница. Потом все забросили, от прежнего величия остались лишь стены». Новый владелец начал с благоустройства территории бывших графских владений: пришлось выкорчевывать старые деревья, а на их место высаживать молодые, вывозить мусор, чистить пруды.

Был отреставрирован фасад одного из зданий усадьбы. «Дальше так пока и не продвинулись, – вздыхает Сергей. – Чтобы все восстановить, нужны серьезные финансовые вливания. Без помощи государства не обойтись, но ее на сегодняшний день нет».

Сергей Золотарев потихоньку создает семейное фермерское хозяйство. Недалеко от Красного была отремонтирована ферма. На ней сейчас разводят коров и овец. «Все не так быстро, как хотелось бы, – отмечает он, – но отступать я не намерен. Хочется, чтобы дети в будущем продолжили мое дело».

А детей у Сергея Золотарева – семеро. Старший, Иван, уже сейчас помогает отцу на заводе Сапожковских минеральных вод. Этим бизнесом Золотарев-старший занялся тринадцать лет назад по примеру знаменитого в позапрошлом веке земского деятеля и врача Павла Стаханова, который собственно и открыл их на сапожковской земле. В Сапожковские минеральные воды Сергей Золотарев вложил немалые средства: построил хоть и небольшой, но современный завод, провел к нему электричество, газопровод, проложил несколько километров дороги с гравийным покрытием.

«На заводе минеральных вод делаем и солевые растворы, которые лечат большой спектр заболеваний. На это у нас есть все необходимые лицензии и сертификаты, – рассказывает супруга Сергея Ирина. – Вот только проблема в том, что рынок сбыта маленький. В сетевые супермаркеты нам не попасть. Сейчас продукцию реализуем в Сапожке и близлежащих районах».

По словам Золотаревых, если спрос будет больше, они готовы расширить производство, закупить дополнительное оборудование, а значит, увеличить число рабочих мест. «Тогда многим землякам не пришлось бы ехать на заработки в Москву, Рязань или другие города», – отмечает Сергей.

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После того, как вышел на пенсию, Михаил Даньшов вместе с супругой Галиной переехал из Рязани в родное Красное. Чтобы построить здесь дом, они продали дачу под Рязанью. «Если честно, то сначала я была не в восторге от этой идеи, – вспоминает Галина. – А теперь в город меня совсем не тянет».

Михаил Даньшов еще в юности начал писать стихи. «Когда работал, заниматься этим особо некогда было, – делится он. – Теперь же времени на творчество стало больше». Совсем недавно вышел его второй сборник стихов «Красные нити». В нем – стихотворения о любви и родине.

Поэт, как только вернулся в Красное, познакомился с другими литераторами, живущими в Сапожковском районе, и возглавил местное литературное объединение «Глубинка». Примечательно, что в него стали подтягиваться и школьники.

«Мы объявили в школах Сапожковского района конкурс, посвященный подвигу Героя Советского Союза Дмитрия Фроликова, уроженца нашего села, – рассказывает поэт. – Ребят, сделавших лучшие работы, возили в Минск, где память Дмитрия Фроликова очень чтят. Там есть улица и школа, носящие его имя». Ко Дню празднования Великой Победы стараниями Михаила Даньшова и главная улица в селе Красном стала носить имя Дмитрия Георгиевича Фроликова.

В Красном живет теперь и младший сын Даньшовых Сергей вместе со своей семьей. У него – трое детей. Он работает в МЧС в Сапожке. «Человек, если он не лентяй, везде себе дело найдет», – уверен Даньшов-старший.

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Фельдшер Ирина Касперович семь лет работает в медпункте в Красном. Добирается сюда из районного центра ежедневно на школьном автобусе. «Мне нравится это село, – делится она. – Здесь живут хорошие люди, отзывчивые и открытые».

В Красном сегодня – семь многодетных семей. А вот школу закрыли несколько лет назад по программе оптимизации. Теперь мальчишки и девчонки за знаниями ездят за несколько километров, в соседнее село Морозовы Борки.

У местных жителей все же теплится надежда, что когда-нибудь в Красном вновь будут своя школа. Тем более что постепенно в село возвращаются жители, и это не только пенсионеры. К примеру, практически всю центральную часть Красного населяют теперь переселенцы из Подмосковья и Тамбовской области, относительно молодые семьи, в которых подрастают дети и внуки – новые хозяева старого села с богатой историей.