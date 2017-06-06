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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Сова с бородой

00:01 / Встречи с природой
Эта удивительная птица занесена в Красные книги нескольких российских регионов
Автор фото: Иван Назаров | Сова с бородой
Фото автора.

В животном мире обладатели «модных украшений», а также создания природы со странным строением тела не редкость, особенно много их среди птиц. Названия таких творений необычны, иные даже режут слух. Вот только некоторые из них: серпоклюв, шилоклювка, кулик-ходулочник, усатая синица. Есть также сорокопут, ушастая сова и вот еще – бородатая неясыть. Названа она так из-за своей колоритной внешности – оттопыривающейся полосы перьев под клювом, что очень напоминает бороду.

Впервые эту крупную сову, а она чуть меньше филина, я повстречал лет десять назад в разреженном березово-сосновом лесу. Предпочтение такому лесу у бородатой особы не случайное: размах ее крыльев достигает почти полутора метров, поэтому лесные чащи, где лавировать между деревьями сложно, она избегает. Поселилась сова в старой постройке пернатого хищника канюка. Когда я подошел к дереву и стукнул по стволу, она вылетела и предпочла скрыться с глаз долой.

В другой раз я увидел эту сову на одном из дальних кордонов Окского заповедника. Было это поздней осенью, неясыть пожаловала на кордон в поисках мышей, которые к этому времени перебираются к жилью человека в надежде перекантовать зиму на его харчах. «Запеленговав» на территории двора мышиную возню, сова в течение нескольких дней помогала леснику избавляться от докучливых квартирантов.

А нынешней весной эта чрезвычайно редкая в наших лесах сова повстречалась мне вновь. Находясь в укрытии, я фотографировал токующих глухарей. На рассвете на ток прилетела бородатая неясыть и уселась на сосне в двух десятках метров от скрадка. Полет ее бесшумный, потому как оперение у всех сов мягкое и густое, а крылья снабжены своеобразным глушителем – мягкой бахромой, которая превосходно гасит вихревые потоки. Поэтому гостью я обнаружил только тогда, когда посмотрел наверх. «Не может быть! Вот так везение... » – не верил я своим глазам. Несмотря на разгар глухариных баталий, участники тока сову нисколько не интересовали, – она глядела в противоположную сторону и не сводила глаз с выворотня упавшей от ветра сосны, где, возможно, возились грызуны. Сжав губы трубочкой и пискнув мышкой, я заставил эту вожделенную фотомодель повернуть голову в мою сторону. Щелчки фотокамеры сову не смутили, – пара секунд позирования, и она, заподозрив подвох, опять показала мне свой пестрый затылок. Продолжаю сеанс съемки осторожной охотницы, и все повторяется: писк мышью... поворот головы... щелчки фотокамеры... затылок птицы. Так длилось пару минут, а затем она исчезла так же бесшумно, как и появилась.

Неподалеку от глухариного болота мы с другом обратили внимание на густое сплетение веток, чернеющих на высокой сосне. Такое образование на деревьях – не редкость. Оно называется «ведьмина метла». Многие птицы, особенно хищные, охотно используют ее в качестве «фундамента» для гнезда. Зная о такой особенности, мы поглядели в бинокль и, к своему удивлению, увидали там сидящую сову. «Бородатая неясыть! Вот так удача!» – оживился мой друг и схватился за фотоаппарат. «Метла» эта чашеобразной формы, изнутри которой торчат прутья гнезда. Своих гнезд неясыть не строит, а занимает подходящие ей по размерам старые постройки других птиц. Прежними хозяевами гнезда, возможно, были ястребы-перепелятники, тут эти хищники изредка появляются. Из-за рыхлости постройки создавалось впечатление, будто сова сидит за частоколом, выглядывая то одним глазом, то другим. Она не сводила с нас своего пронзительного взгляда. Увлеченные съемкой, мы не сразу заметили другую птицу, восседавшую на суку соседнего дерева метрах в десяти от «метлы» и так же пристально пялившуюся на пришельцев. Это был страж гнезда. Несмотря на наше присутствие, благоверный был невозмутим и продолжал нести службу, не покидая наблюдательного пункта. Что любопытно, все совы, а их в нашем краю семь видов, проявляют поразительное терпение к человеку, несмотря даже на то, что он находится в непосредственной близости от гнездового дерева. Однако терпение сов обманчивое. Агрессию у гнезда проявляют филин и длиннохвостая неясыть, и даже невеликий (с галку) мохноногий сыч, который при защите своего потомства способен демонстрировать удивительную смелость. Но все они не идут ни в какое сравнение с бородатой неясытью, агрессия которой поразительна и не знает предела. Особенно нетерпима к нарушителям самка. Она отважно набрасывается не только на невеликих животных, лисицу или енота, например, но даже и на медведя и лося, случайно проходящих вблизи гнездового дерева. И те, не ожидая столь решительных атак, удирают, как от огня. При приближении к гнездовому дереву человека, яростно атакует и его, особенно если угроза гнезду становится очевидной. В литературе описано много случаев феноменальной агрессии бородатой неясыти. Бывало, что люди лишались глаза и ломали ноги, падая с дерева от атак совы. По мнению финских орнитологов, особенно «свирепствуют» самки, у которых гнездо находится низко над землей. Самцы же в большинстве случаев ведут себя сдержанно и только при истеричном поведении наседающей на неприятеля самки иногда подключаются к ее атакам. Обычно же в его охранные обязанности входит нагонять страх на случайно пролетающих мимо ворон и других крылатых недругов. Найденное нами гнездо неясытей находилось высоковато – метрах в двадцати от земли, хозяева были за него спокойны, и нам опасаться было нечего. Однако, зная о том, что люди своей излишней любознательностью травмируют психику птиц, мы, после непродолжительных щелчков фотокамер, поспешили удалиться.

Жизнь бородатой неясыти нетороплива и скрытна. Несмотря на то что она мастерски ловит молодых зайчат, белок, рябчиков, куропаток и неопытных птенцов некрупных птиц, все же эта живность в ее рационе занимает лишь малую часть, главная добыча этой совы – мыши и полевки. Кладка неясыти небольшая, обычно состоит из трех-четырех яиц. Однако в «мышиные» годы обилие грызунов позволяет ее увеличивать (такое бывает раз в три-четыре года), и птенцов в гнезде бывает вдвое больше обычного. Охотится неясыть в сумерки, реже днем, курсируя над болотами, гарями и полянами. Но чаще она сидит в засаде, прислушиваясь к звукам мышиной возни. Пискнула где-нибудь полевка – неясыть сразу туда. Хвать! – и вот добыча уже в ее лапах. Слух у этой неясыти поразительный. Даже зимой под снегом у грызунов мало шансов на спасение. Место мышиной возни сова определяет за много десятков метров и настолько точно, что, ныряя в снег, не промахивается.

Потомство в гнезде «бородачей» обычно появляется в конце апреля после месячного насиживания кладки яиц. В это время мать семейства неотлучно находится в гнезде, а отец неустанно носит пищу. Орнитологи, наблюдая из укрытия за гнездом, обнаружили в поведении неясытей много интересного. Оказывается, во время выкармливания птенцов сами родители почти не едят и становятся до удивления тощими. А птенцы, еще задолго до того, как научатся летать, в одну из ночей гнездо почему-то покидают, – одни перебираются на нижние сучья дерева, другие отважно бросаются вниз на землю и остаются там до полного взросления. В это время родители спуску не дают никому. Зная об уязвимости детворы, они яростно набрасываются на всех нарушителей гнездовой территории, будь то зверь или человек.

Через месяц, когда детвора научится летать, родители прекращают вахтенную службу по охране выводка и на время охоты оставляют его в одиночестве. Но и после этого молодежь еще в течение трех месяцев будет находиться под родительской опекой.

Только с наступлением осени молодое поколение, переодевшееся в окончательный наряд, повзрослев и переняв от родителей жизненный опыт, становится самостоятельным.

Бородатых неясытей в лесах Центральной России крайне мало. Сова эта занесена в Красные книги и находится под охраной в Московской, Владимирской, Нижегородской и Рязанской областях.

Кстати, впервые эта сова на гнездовании в нашей области была встречена сравнительно недавно – в 2001 году – на территории Окского заповедника. Позднее одиночные птицы были встречены и за его пределами. Есть предположение, что за последние полтора десятка лет произошел небольшой рост численности бородатой неясыти. Возможно, это так. И все же встречи этой совы на гнездовании пока крайне редки, что по-прежнему вызывает опасение за исчезновение из наших лесов этого прекрасного творения природы.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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