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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Приглашение на бал

00:01 / Культурная среда
С первых минут спектакля зрители погружаются в мистическую атмосферу
Приглашение на бал

Сегодня в России становится все более востребованным такой вид театрального искусства, как мюзикл. Он привлекает публику своей зрелищностью, музыкальностью, зачастую помпезностью декораций и костюмов и оригинальностью подачи, казалось бы, уже знакомых сюжетов.

С конца октября прошлого года на сцене московского театра «МДМ» восемь раз в неделю идет мюзикл «Бал вампиров». Каждый спектакль собирает полный зал желающих посмотреть эту красивую готическую историю, полную мрачного обаяния. В ней явно прослеживается ирония над популярными сагами о вампирах. Однако, если внимательно вслушаться в тексты, которые исполняют артисты, можно уловить философский смысл.

По мотивам фильма

В основе мюзикла «Бал вампиров» лежит черная комедия режиссера Романа Полански «Бесстрашные убийцы вампиров, или Простите, но ваши зубы впились мне в шею», вышедшая на экраны в 1967 году. Спустя тридцать лет Роман Полански решился на постановку сценической версии своего фильма. Таким образом в 1997 году появился мюзикл «Бал вампиров».

Действие в нем происходит в Трансельвании. Там в древнем готическом замке живет династия вампиров: Граф фон Кролок со своим сыном Гербертом и свитой. Профессор Абронсиус и его ассистент Альфред приезжают в эти края, чтобы доказать существование вампиров. Между тем коварный обольститель Граф фон Кролок заманивает в свои владения дочь хозяина деревенской таверны красавицу Сару. А Альфред уже успел в нее влюбиться и теперь намерен ее спасти от нечисти…

Роль Графа фон Кролока в московской версии «Бала вампиров» играет обладатель премии «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин. Перед премьерой мюзикла он побывал на родине прототипа своего героя Влада Цепеша Дракулы. Это нужно было артисту, чтобы найти новые краски для образа. «Я отправился в замок Дракулы Бран, – отметил Иван Ожогин. – Меня провели по пустым залам, показали тайный ход, который столетиями был скрыт камином. Все это очень будоражило фантазию. Прежде я не погружался в атмосферу произведения настолько глубоко».

«Киномонтаж» на театральной сцене

Руководитель театральной компании «Стейдж Энтертейнмент» Дмитрий Богачев рассказал, что все созданное Романом Полански в фильме с помощью киномонтажа и графики на сцене нужно было воссоздать вживую.

Декорации и костюмы для спектакля придумал художник-постановщик Кентаур. За два с половиной часа, что идет мюзикл, декорации меняются семьдесят пять раз. В спектакле воспроизведены сцены деревенской жизни. Кстати, некоторые предметы утвари и мебель, используемые при этом, привезены из Трансельвании. Во втором акте логово вампиров воссоздано практически полностью: спальня, библиотека, ванная комната, склеп, бальный зал.

Уникальный свет, создающий 3D-эффект, буквально сразу же погружает публику в мистическую атмосферу. А когда вампиры появляются в зале, ощущение реальности происходящего усиливается, ведь зрители и сами становятся участниками мюзикла.

«Мюзикл «Бал вампиров» – одна из самых масштабных постановок в мире, – обратил внимание Кентаур. – Нам в буквальном смысле приходится переносить киномонтаж на театральную сцену».

Вжиться в роль

Кентаур работал в спектакле и в качестве художника по костюмам. Они, поверьте, впечатляют. Для мюзикла было изготовлено более двухсот двадцати костюмов, принадлежащих разным эпохам, начиная со средних веков и заканчивая современностью. По замыслу художника бальные костюмы вампиров напоминают зрителям конкретных исторических персонажей, к примеру, Людвига II, Марию Антуанетту и самого Влада Цепеша Дракулу.

Перед каждым спектаклем около полутора часов на гриме проводят четыре персонажа. Это Граф фон Кролок, его сын Герберт, профессор Абронсиус и Куколь. Причем грим Графа фон Кролока и Герберта включает в себя не только лица, но и руки с длинными накладными ногтями.

У уродливого приспешника Графа фон Кролока Куколя – самый сложный пластический грим. На щеки, нос, подбородок, брови, губу и ухо артиста приклеиваются силиконовые накладки, сверху наносится грим и разрисовываются шрамы. Эффект настолько впечатляет, что при появлении этого персонажа вздрагивают зрители даже в последнем ряду.

Главный атрибут вампира – зубы. Клыки для каждого артиста изготавливали по индивидуальным размерам. Чтобы привыкнуть петь и говорить в вампирских зубах артистам понадобились недели репетиций. «При активной артикуляции клыки не вылетают изо рта, – поделился Иван Ожогин. – Шипящий призвук проходит в процессе репетиций – через несколько дней активной работы над партией».

Точка зрения

Режиссер-постановщик российской версии «Бала вампиров»
Корнелиус Балтус:

– Я стараюсь работать с артистами так, чтобы достигнуть максимальной правдоподобности персонажей, как будто создаю кинофильм – только в виде мюзикла. Это очень точное обращение с деталями. Спектакль очень чувственный, хрупкий. Именно так я и хочу, чтобы артисты исполняли свои роли.

Хореограф российской постановки
Ванни Вискузи:

– Чтобы быть танцором этого шоу, нужно в совершенстве владеть как элементами классического балета, так и уличным стилем, и даже джаз-модерном. Не случайно название – «Бал вампиров». Красота этого шоу – прежде всего, его стиль. И танец здесь – одна из самых важных составляющих.

Исполнительница роли Сары
Ирина Вершкова:

– Перед началом репетиций мы с Александром Казьминым, который исполняет роль Альфреда, встретились с Романом Полански в Париже, исполнили для него арии мюзикла на русском языке. Он дал нам свои комментарии и рассказал о том, как создавал эту постановку. После такого «творческого благословения»  появились силы работать и делать все возможное, чтобы исполнить роль Сары как можно лучше.

Исполнитель роли Альфреда
Александр Казьмин:

– В мюзикле присутствует доля отличного черного юмора. Действие постоянно развивается, что не дает зрителю опомниться. Мой персонаж Альфред – хороший парень, влюбленный и готовый на все, чтобы спасти Сару. Его кредо – не опуская рук идти за мечтой. В этом спектакле каждый получает то, что хочет. И мечта Альфреда сбылась, но не совсем так, как он предполагал. В решающий момент герой испугался и получил по заслугам.

На мой взгляд, «Бал вампиров» – это проекция на современный мир. Как поется в песне Шагала и Магды: «Таков закон – каждый берет от жизни то, в чем нуждается он: титул, почет, богатство, веру, надежду, любовь, а кто-то сладострастно пьет чужую кровь». К сожалению, это относится не только к персонажам спектакля, но и к нашему обществу.

Фото Юрия Богомаза 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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