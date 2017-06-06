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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Наследство

00:01 / Хронограф
За 80 лет своей истории Рязанская область многого добилась. Как рассказать об этом?
Автор фото: Дмитрий Осинин | Наследство
Фото: Дмитрий Осинин.

В сентябре Рязанская область будет отмечать свое 80-летие. Дата не юбилейная, но значительная. Сейчас, когда обострился интерес общества к советскому периоду истории, особенно актуален разговор о том, что в истории рязанского края последнего столетия остается мало изученного. На результаты каких исследований наших историков следует обратить внимание рязанцев? Об этом мы ведем разговор с профессором РГУ имени С.А. Есенина, заведующим кафедрой истории России университета А.Ф. Агаревым.

 

 – Александр Федорович, согласитесь ли вы с тем, что с начала 90-х годов прошлого века пристальное внимание историков обратилось к прошлому имперской и древней России? Мы искали новые подходы к изучению раннего периода российской государственности, спешили рассказать о России, которую мы «потеряли» в 1917 году. А советский период остался на периферии общественного и профессионального интереса.

А.А. – Это не совсем так. Как раз в 90-е годы открылись многие закрытые прежде лакуны советского периода истории. Исследователи этим воспользовались. Появилось немало работ по истории Гражданской войны, коллективизации, периода сталинских репрессий. Серьезные исследования этих вопросов проводились и учеными нашего университета, другими исследователями на рязанском материале. В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне в последнее время тщательно и внимательно рассматривался этот период. Много появилось студенческих, дипломных работ, диссертаций, темы которых связаны с 1941–45 годами.

Другое дело, что в целом ряде работ делался совершенно понятный и оправданный крен в сторону критического отношения к советскому периоду, формам и методам партийного руководства политикой и экономикой страны, к замалчиванию острых социально-экономических проблем советского периода. Случалось, что вместе с водой мы выплескивали и ребенка, отрицая все достижения Советского Союза, его значительную роль в формировании двуполярного мироустройства в период холодной войны. Мы будто бы забыли, как страна преодолевала тяжелейшие последствия войн и революций, строилась, развивалась, рос уровень жизни советских граждан. Этот пробел мы с В.П. Курышкиным попытались восполнить, выпустив очередной том серии «Рязанская история в событиях и лицах», посвященной советскому периоду развития сначала Рязанской губернии, потом Рязанской области. Наш подход кому-то может показаться небесспорным. Это значит только одно: советский период рязанской истории ждет внимательного, подробного, бесстрастного изучения и обсуждения проблем этого периода в профессиональном сообществе.

 – Скажите, на какие моменты, события, темы вам особенно хотелось бы обратить внимание? Что особенно нуждается в исследовании?

А.А. – В свое время, когда только историкам стали доступны партийные архивы советского периода, мне удалось подготовить книгу о судьбах рязанского крестьянства в послевоенные годы. Мне в подготовке этой книги очень помогли мои ученики – студенты, которые собрали воспоминания своих близких, знакомых о жизни рязанской деревни в тяжелые послевоенные годы. Эти живые воспоминания были дополнены документами из архивов. Получилась довольно полная картина происходившего тогда в деревне. Это были первые подступы к изучению периода, связанного с именем А.Н. Ларионова, человека, оставившего глубокий след в истории нашего региона. И этот шаг тоже был сделан – вышла еще одна книга. Потом было рассказано о вкладе первого секретаря Рязанского обкома партии А.Н. Ларионова в создание целого ряда предприятий, связанных с оборонной отраслью.

Я не могу утверждать, что эти работы носят исчерпывающий характер. Исследования стоит продолжать. До сих пор не рассмотрен внимательно и без политических пристрастий период развития сельского хозяйства области в последние советские десятилетия. А ведь в 1970-е –90-е годы сделано было очень много, облик рязанского села изменился коренным образом. Но что мешало добиться значимых результатов в производстве продовольствия? Где истоки советского дефицита, утопившего доверие народа к власти? История скольких промышленных предприятий, созданных в Рязанской области в послевоенный период, так и не написана. Ведь наш регион в 50–80-е годы пережил подлинный индустриальный скачок. Мы мало говорим об этом сегодня. Урбанизация, миграционные процессы послевоенного времени, когда сокращалось сельское население и скачкообразно росло городское, мало изучены и описаны. Связанные с этим социальные процессы ждут своего изучения. Для того чтобы понять, что в советское время было сделано не так, мы должны изучить, а что на самом деле было сделано.

 – Александр Федорович, мы в этом году отмечаем 80-летие области. И это самый лучший повод поговорить о тех проблемах, которые вы назвали. Что вы могли бы предложить в качестве связанных с этим мероприятий?

А.А. – Во-первых, провести «круглый стол» с участием историков, представляющих рязанские вузы, музейное сообщество, архивы на тему «Этапы большого пути. Рязанская область за 80 лет». Предполагается провести научно-практическую конференцию «Рязанский край в контексте событий революции 1917 года и Гражданской

войны». Первый этап этой конференции состоится в Ряжске в рамках традиционных Гаретовских чтений. На базе одного из рязанских музеев можно было бы создать экспозицию, посвященную восьми десятилетиям истории Рязанской области. У нас есть опыт совместной работы над экспозицией, посвященной истории парламентаризма на рязанской земле, с Рязанской областной Думой. Почему бы теперь не отразить указанный период в истории законодательной и представительной власти региона. Можно было бы провести интеллектуальную игру, связанную с историей Рязанской области, для наших студентов и школьников. Неплохим вкладом в подготовку к 80-летию могла бы стать презентация книг, связанных с советским периодом рязанской истории, в областной библиотеке или на площадке нашего университета. Мероприятий, посвященных этой дате, я уверен, будет организовано много. Но хотелось бы не забыть об историческом контексте этого периода – интересном, полном событиями, связанными с конкретными человеческими судьбами. Это совсем недавняя наша история, о которой еще есть кому рассказать.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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