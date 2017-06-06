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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Дата

00:01 / Хронограф
В 1927 году в Кадоме была организована промыслово-кооперативная артель «Пробуждение»
Дата

Уникальная игольчатая вышивка белым по белому появилась в Кадоме в XVIII веке. А в начале двадцатого века, в 1904 году, помещица М.А. Новосельцева в имении Муханово близ Кадома организовала приемный пункт кружева от крестьянок окрестных сел. В 1910 году в Кадоме была создана школа кружевниц, где активно внедрялись образцы ажурной вышивки «филе» и «вениз». Продукция местных вышивальщиц успешно реализовывалась на российском и зарубежных рынках. В 1912 году руководителем школы-мастерской была избрана дочь Новосельцевой – Мария Юрьевна Авинова. Она руководила кустарным пунктом женских рукодельных работ до 1925 года. В 1927 году из мастериц-надомниц была организована промыслово-кооперативная артель «Пробуждение».

Высокое качество изделий артели сохранялось во многом благодаря деятельности выпускницы Мариинской кружевной школы в Петербурге Пелагеи Васильевны Угрюмовой, приглашенной в Кадом еще М.Ю Авиновой. В 1932 году в Кадом переехали преподаватели Мариинской школы, в 1918 году эвакуированной из Петрограда в Рязань. Материалы библиотеки Мариинской школы и собранные Угрюмовой образцы для музея помогали кадомским мастерам в поисках новых идей. Разнообразные изделия кадомской артели довоенных лет отправляли на экспорт, представляли на крупных выставках: в Париже, Милане в 1936–1937 годы.

Широк был ассортимент кадомских изделий: воротники и манжеты, блузки, сорочки, комбинации, шелковые шарфы, дорожки, салфетки, скатерти, портьеры, покрывала, мерное кружево для предметов интерьера и белья. Откликаясь на события современной жизни, мастерицы вводили в рисунки советскую эмблематику, однако это направление не прижилось в искусстве изящной вышивки.

Война нарушила работу кружевниц. Артель перешла на выполнение военных заказов, часть работниц ушла на трудовой фронт рыть окопы. Только с третьего года войны в артели «Пробуждение» стали вновь выполняться художественные изделия. Искусство «вениза» было почти забыто. Однако кадомским мастерицам удалось сохранить высокий технический уровень вышивки «филе». В творческом союзе с художниками «Вышкружсоюза» они создавали уникальные выставочные изделия. Так, в 1948 году на Всесоюзной выставке изделий мастеров художественной промышленности в Москве было представлено панно В.В. Грумковой «Союз нерушимый», выполненное традиционными для кадомского промысла декоративными швами.

Возрождению промысла способствовало внимание и помощь НИИ художественных промыслов. В 1956 г. предприятие было оснащено вышивальными машинами, которые несколько удешевляли и делали более доступной массовую продукцию промысла. Трудоемкая ручная работа применялась лишь для изготовления уникальных выставочных произведений.

В 1950 годах художники Е.В. Шембакова и З.И. Бондаренко обогатили традиционную кадомскую вышивку новыми мотивами. На республиканской выставке в Москве в 1957 году они получили Диплом Министерства культуры за изделия в технике «филе». На Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году экспонировались занавес Е.В. Шембаковой, скатерть и занавес З.И. Бондаренко. За свои произведения З.И. Бондаренко была награждена серебряной медалью.

В 1960 году артель была преобразована в фабрику «Пробуждение». Открылась новая страница истории кадомского вениза. За многие десятилетия промысел многое пережил и преодолел. Но главное – он сохранился. Так же, как и сохранился интерес людей к уникальной кадомской вышивке, соединившей в себе труд мастериц в течение трех столетий. При подготовке этого текста мы использовали материалы Кадомского краеведческого музея, бережно сохраняющего и пополняющего историю вениза.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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