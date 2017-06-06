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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Ищу маму

00:01 / Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

05-11-16 Алексея. Родился в июне 2008 года. Русоволосый, сероглазый Алеша – активный, любознательный, эмоционально отзывчивый ребенок. Он любит активные и подвижные игры, лепит из пластилина и рисует, упорно стремится к лидерству, везде хочет быть первым. К взрослым относится с уважением, если чувствует искренность в отношениях, доверяет свои сокровенные тайны. Мальчик любит ласку, нежность, требует к себе постоянного внимания. Одинокая мать лишена родительских прав. Анкета № 19000005.

05-11-17 Жанна родилась в октябре 2009 года. Есть братья и сестры. У девочки темно-русые волосы и серые глаза. Жанна спокойная, серьезная, трудолюбивая и очень старательная, готова помочь всем в меру своих сил. Несмотря на внешнюю сдержанность, Жанна общительна, она дружит с ребятами и вместе с ними играет в подвижные игры. Мать ограничена в родительских правах, отец лишен родительских прав. Анкета № 4428.

05-11-18 Софья родилась в марте 2017 года. Сонечка спокойная девочка, проявляет любопытство к окружающим ее предметам, внимательно прислушивается к музыкальным игрушкам, контактная, любит быть на ручках. Мать Сони дала письменное согласие на удочерение. Анкета № 30000165.


05-11-19 Кареглазый, светло-русый Андрей родился в сентябре 2005 года. Есть братья и сестры. Андрей любознательный, общительный парень, старательный на занятиях в школе, с удовольствием выполняет все поручения, интересуется конструктором, любит играть в подвижные игры, занимается в шахматном кружке. Одинокая мать ограничена в родительских правах. Анкета № 3646.

05-11-20 Сергей родился в апреле 2010 года. Есть братья и сестры. Русоволосый, зеленоглазый Сергей – ребенок общительный, взаимоотношения со старшими доброжелательные, любит рисовать, играть в развивающие игры. Мать ограничена в родительских правах. Анкета № 4710.

 

Обращайтесь в органы 
опеки и попечительства вашего города или района

Обращайтесь в органы опеки и попечительства вашего города или района

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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