В общем строю

9 Мая 2017 год. Людмила Аладышева, г. Рязань

Бессмертный полк

Май летит белокрылою птицей

Под прицелом чужих лживых фраз,

И героев бессмертные лица

Вновь в парадном строю среди нас!

Над Россией пылают закаты

Эхом грозной, священной войны,

И уходят в рассветы солдаты

Ради чуткой земной тишины...

Мчат года, как лихие столетья,

Над Европой туманной, слепой.

Вновь шагают солдаты к бессмертью

С поля боя небесной тропой!

Коротка и обманчива память

У потомков земных палачей,

Разжигающих новое пламя

Под прикрытьем безумных ночей.

Манит их, правды всей не принявших,

Тайна русских побед боевых,

Где всегда: сколько воинов павших,

Столько новых бессмертных святых!

Где опять, честь храня и достоинство,

Принимая Победный парад,

Все солдаты Небесного Воинства

Сами встали с потомками в ряд!

Чтоб Бессмертным полком по планете,

Ложь развеяв, могли прошагать

Строем общим и внуки, и дети,

И Победы Бессмертная Рать!