В общем строю

Бессмертный полк
Май летит белокрылою птицей
Под прицелом чужих лживых фраз,
И героев бессмертные лица
Вновь в парадном строю среди нас!
Над Россией пылают закаты
Эхом грозной, священной войны,
И уходят в рассветы солдаты
Ради чуткой земной тишины...
Мчат года, как лихие столетья,
Над Европой туманной, слепой.
Вновь шагают солдаты к бессмертью
С поля боя небесной тропой!
Коротка и обманчива память
У потомков земных палачей,
Разжигающих новое пламя
Под прикрытьем безумных ночей.
Манит их, правды всей не принявших,
Тайна русских побед боевых,
Где всегда: сколько воинов павших,
Столько новых бессмертных святых!
Где опять, честь храня и достоинство,
Принимая Победный парад,
Все солдаты Небесного Воинства
Сами встали с потомками в ряд!
Чтоб Бессмертным полком по планете,
Ложь развеяв, могли прошагать
Строем общим и внуки, и дети,
И Победы Бессмертная Рать!