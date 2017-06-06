Место и время встречи не изменены

По установившейся традиции 5 мая Рязанское региональное отделение Союза журналистов России проводит День ветеранов журналистики

В этот день в Доме печати собираются журналисты, чьи имена хорошо известны рязанским читателям и телезрителям. За плечами каждого – десятки лет работы в региональных и центральных средствах массовой информации, богатый опыт – и жизненный, и профессиональный. Многие принимают активное участие в работе регионального отделения СЖР, встречаются с будущими журналистами-студентами кафедры журналистики Рязанского госуниверситета, продолжают трудиться в средствах массовой информации, работают над книгами. 5 мая для них – день встречи старых добрых друзей. Им есть о чем рассказать, о чем вспомнить и что предложить в план работы регионального отделения СЖР. К примеру, предложено начать работу над книгой о «Рязанском комсомольце» – главной молодежной газете региона, которой исполнится в 2020 году сто лет и «из шинели » которой вышла целая плеяда известных не только на Рязанщине журналистов.