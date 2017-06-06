Из Желанного – в Рязань

В галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» открылась выставка Желанновского краеведческого музея, в рамках проекта Рязанского художественного музея, знакомящего жителей и гостей города с художественными собраниями муниципальных музеев.

Экспозиция разместилась в двух залах: графика и акварель. Живопись и печатная графика конца XIX – начала ХХ века представлены работами таких мастеров, как Ю.Ю. Клевер, И.П. Пожалостин, Матэ. Уроженец рязанской земли Иван Петрович Пожалостин оказал большое влияние на художественную жизнь Рязани в начале прошлого века. Его гравюры с автопортрета К. Брюллова, картин Л. Карраччи и В. Перова радуют взгляд посетителей.

Желанновский краеведческий музей ведет активную выставочную работу, но экспозиция в галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» – первый опыт музея в презентации своей художественной коллекции в Рязани.

– Там, где появляется музей, изменяется атмосфера: отношение к старым вещам, слову и людям, – говорит Ирина Денисова, заместитель директора Рязанского художественного музея. – Желанновский музей никогда не пустует, даже в пургу и проливной дождь там есть посетители. Жители округи считают музей своим, приносят туда интересные эскпонаты.

Более полувека музей впитывает особенности и достоинства шацкой земли. Сегодня он прославлен на всю страну, а задумывался как краеведческий уголок в Желанновской семилетней школе. Его собрание, насчитывающее свыше 16000 предметов, позволяет вести большую работу по патриотическому и эстетическому воспитанию населения. В музее открыты отделы природы, истории, геологии.

Милена Лаврухина

Выставка Желанновского музея будет работать до 23 мая с 11.00 до 18.00, кроме понедельника.