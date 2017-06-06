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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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Медали за творчество

00:01 / Достижение
Рязанская делегация успешно выступила на XVI молодежных Дельфийских играх
Медали за творчество

Соревнования проходили в Екатеринбурге. В 31 номинации культурного проекта приняли участие более 2300 представителей из 76 регионов РФ и 8 стран СНГ. О результате выступлений сборной Рязанской области рассказали на пресс-конференции в министерстве культуры и туризма области.

Регион представляли семь молодых дарований и один творческий коллектив, прошедшие региональный отбор. Они выступили в 4 номинациях: «Фортепиано», «Флейта», «Изобразительное искусство», «Современный танец».

Больше всего рязанцев (четыре участника) выступили в номинации «Изобразительное искусство», и это дало отличный результат. Студентка Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера Елена Елисеева (педагог Ольга Калинкина) завоевала золотую медаль среди участников России в возрасте 14-17 лет и диплом среди участников государств СНГ.

Конкурсанты должны были подготовить две домашние работы под руководством педагогов (натюрморт и автопортрет). Композицию на заданную тему участники выполняли на самих играх в Свердловском художественном училище имени И.Д. Шадра. На это им было выделено два дня (по 6 часов). Тема композиции «Человек, природа, общество» была объявлена за 10 минут до начала состязания. На время работы у участников были изъяты сотовые телефоны, нельзя было пользоваться заранее подготовленными эскизами. Руководители не могли заходить в мастерские. Жюри оценивало картины, не зная имен авторов, все участники были в равных условиях.

– Золотая медаль на Дельфийских играх – это наиболее весомая награда творческих конкурсов в принципе, потому что на ней встречаются лучшие силы каждого региона России и стран СНГ, – отметил министр культуры и туризма области Виталий Попов.

Еще одну золотую медаль для региона завоевала учащаяся детской музыкальной школы имени Е.Д. Аглинцевой Наталья Хорохорова (педагог Александр Попох). Она стала лучшей среди представителей стран СНГ 10-13 лет. Среди российских участников она получила 2 место и серебряную медаль.

– Победы Наташи на конкурсах – это результат не только ее блестящих музыкальных данных и напряженного системного труда. Мне кажется, важно, что интересы Наташи не ограничиваются только музыкой и занятиями фортепиано. Она много читает, любит рисовать, возится с домашними животными, общается с друзьями. Она обычный ребенок, который живет полноценной жизнью, и при этом добивается высоких результатов в избранной профессии, – говорит педагог Хорохоровой Александр Попох.

Огромная конкуренция была в номинации «Современный танец». Пять призов из шести возможных получили представители Свердловской области. Но театр танца «Огни» Рязанского колледжа культуры не оставил жюри равнодушным. За свои проникновенные танцы, наполненные глубоким содержанием, они получили «Диплом за толерантность».

– Совсем недавно при поддержке главы региона Николая Любимова министерство культуры и туризма области направило предложение в Национальный Дельфийский совет о проведении игр в Рязанской области в 2019 году. Это год столетия Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, совсем недалеко от юбилея Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера, Рязанского колледжа культуры, – заявил Виталий Попов. – Эти юбилеи – замечательный повод для проведения в регионе такого масштабного соревнования. Мы имеем для этого замечательную базу, блистательных педагогов и потенциальных участников.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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