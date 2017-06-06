Никто не хотел уступать

В Курске матч первенства России по футболу с местным «Авангардом» рязанцы завершили вничью – 0:0

«Авангард» – один из лидеров турнира и кандидат на выход в ФНЛ. Потому матч вызвал большой интерес у болельщиков (по информации ПФЛ, за игрой наблюдало 2600 зрителей), которые жаждали успеха своей команды.

Соперники играли на хорошем натуральном газоне, который сейчас на стадионах не часто встретишь.

– Приятно было играть на хорошем травяном газоне, тем более что у нас поле искусственное, – рассказывает главный тренер ФК «Рязань» Гарник Авалян.

ФК «Рязань» провел встречу в таком составе: Правкин, Лабзин (Мишин, 74), Мещеряков (Б.Яковлев, 79), Скляров (Журавлев, 90+), Шахназаров, Морыганов, Маричев (Митин, 87), Баульчев, Кулешов (Гамзатов, 52), Ващенко, Абовян.

Логично было предположить, что в гостях с одним из лидеров первенства да на поле другого качества «Рязань» сыграет иначе, чем от обороны. Так оно и было: куряне, имея преимущество на протяжении всего матча, так и не смогли взломать эшелонированные редуты «рязанцев». Гости, в свою очередь, также отыграли «всухую».

– Как и предполагалось, игра получилась боевая. Мы играли в оборонительном плане. В атаке же ничего не создали: были лишь стихийные моменты. Курская команда упростила нам задачу, став играть на навал.

Я поблагодарил ребят за самоотдачу и самоотверженность. Нам не хватало трех-четырех опытных ребят – они травмированы. Молодежь, которая вышла на замену, игру не испортила.

Очком в Курске довольны, содержанием игры – нет, – подвел итог матчу Гарник Авалян.

Результаты других матчей, сыгранных 7 и 8 мая:

«Сатурн» (Раменское) – «Торпедо-Москва» 1:1;

«Энергомаш» (Белгород) – ФК «Калуга» 2:1;

«Металлург» (Липецк) – «Чертаново» (Москва) 0:1;

«Витязь» (Подольск) – «Арсенал-2» (Тула) 4:4,

«Динамо-Брянск» – «Зенит» (Пенза) 0:3.

ФК «Рязань», набрав в 20 играх 26 очков, занимает десятую строчку в таблице. Такие же показатели имеет «Чертаново» (20 игр) и «Динамо-Брянск» (21 игра), располагающиеся выше.

Свой следующий матч «Рязань» проводит 14 мая, дома, на «Спартаке», с другим лидером – раменским «Сатурном». Начало игры в 16.00.