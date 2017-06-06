Еще одна ничья

«Рязань-ВДВ» домашний матч чемпионата России по футболу среди женских команд высшего дивизиона с пермской «Звездой-2005» завершила вничью – 1:1

–Нам обязательно нужна была победа. В матче со своим соседом по турнирной таблице и конкурентом на медали чемпионата и путевку в Лигу УЕФА нужно было побеждать обязательно, чтобы в будущем себя чувствовать увереннее, – скажет на послематчевой пресс-конференции главный тренер «десантниц» Константин Климашин.

У пермской дружины такие же задачи на сезон, что и у рязанской. Может, от этого первые полчаса на поле творился хаос. «Рыбку» в этой «мутной воде» поймали гости: опытная Олеся Курочкина, получив мяч у угла штрафной площади рядом с лицевой линией, никем почему-то не атакуемая, решилась на удар-парашют и забила.

– Конечно, защитник должен был «выдавливать» нападающего из штрафной, а его и рядом не было, – говорит Константин Климашин.

Со временем в игре «десантниц» появилась стройность. Хозяйки поля старались вывести на ударную позицию Елену Данилову. Форвард при первой же возможности била по воротам, но эти удары либо летели мимо цели, либо становились добычей вратаря гостей Ирины Зварич. Лишь однажды у Даниловой был стопроцентный момент, в котором она, выйдя один на один со Зварич, промахнулась. С досады Елена сильным махом ноги сбросила «провинившуюся» бутсу, которая высоко взвилась в небо.

На второй тайм девчонки вышли заряженные и сравняли счет. Елена Данилова после ошибки защиты «звездочек» вновь вышла один на один с вратарем. На сей раз «башмачок» «Золушку» не подвел.

В конце игры больше шансов забить было у гостей. В одном из моментов Екатерина Самсон невероятным образом отразила удар головой по воротам «десантниц» практически в упор.

– Первый тайм сложился для нас удачно. Во втором мы сами привезли себе гол. В общем, два очка мы потеряли, – подвела итог матча главный тренер «Звезды-2005» Елена Суслова.

– Итог игры закономерен, – считает Константин Климашин.

Результаты других матчей тура:

«Россиянка» – «Чертаново» 0:2;

«Кубаночка» – «Дончанка» 3:2;

«Енисей» – ЦСКА 0:1.

Лидер чемпионата – ЦСКА, набрав 12 очков, оторвался от ближайшего преследователя – «Звезды-2005» – на четыре очка. «Рязань-ВДВ» с шестью очками переместилась на четвертую строчку. «Десантниц» обошла «Кубаночка», у которой 7 баллов.

Свою следующую игру чемпионата «Рязань-ВДВ» проведет 12 мая в Азове с «Дончанкой».