Скорость и экстрим

В Рязанском районе прошел 52-й Всероссийский автокросс, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В семи классах спортивных автомобилей соревновались 89 пилотов из семи регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Рязанской, Нижегородской, Ульяновской областей и Пермского края. За перипетиями на трассе наблюдало большое число болельщиков. По приблизительным подсчетам, их было не менее трех тысяч. Даже в ливень, который обрушился на трассу во время заключительного заезда – финала в классе полноприводных автомобилей, – многие остались на своих местах.

Заключительный день состязаний начался с церемонии торжественного открытия автокросса. Ночью и рано утром шел дождь, который промочил трассу, надолго избавив всех от пыли. Перед церемонией, как по заказу, выглянуло солнце, добавив красок в праздничное настроение. Над трассой звучали песни военных лет, реяли флаги, комбинезоны пилотов и арбитров украшали георгиевские ленточки. Участники и гости автокросса минутой молчания почтили память тех, кто погиб в годы войны.

По традиции заключительный день автокросса начался с круга почета по трассе ветеранов Великой Отечественной на репликаре военных лет, сделанном ветераном рязанского автоспорта Валерием Москвитиным собственными руками.

Гвоздем спортивной программы «Дня Победы»-2017 были соревнования третьего этапа чемпионата России в классе полноприводных автомобилей Т1-2500. Среди 18 участников рязанского этапа не оказалось ни одного местного пилота.

Спустя шесть лет в этом дивизионе возобновился командный чемпионат России, в котором в 2017 году принимают участие три коллектива: Ульяновского автозавода, Санкт-Петербургского СКА и рязанского «Темп Авто».

– В составе нашей команды пять спортсменов. Все – «легионеры»: братья-близнецы Александр и Михаил Коструковы из подмосковных Бронниц, Илья Резниченко и Петр Дрофичев из Москвы и Алексей Плешивых из Пермского края. К сожалению, в Рязани сейчас нет пилотов этого дивизиона. Мы ставим задачу подготовить своего, сильного рязанского спортсмена – такого, как Алексей Жевакин, – для выступления в нашей команде, – рассказывает руководитель рязанской команды, генеральный директор рязанского дилерского центра «Темп Авто» Михаил Лазарев.

На рязанской земле рязанская команда одержала двойную победу, выиграв соревнования и в личном, и в командном зачете.

Перед самым финальным заездом в дивизионе российских джипов над трассой начался ливень с грозой и молнией. Финал получился отличной проверкой надежности и проходимости автомобилей, мастерства и характера пилотов в экстремальных условиях. У большинства машин вместо лобового стекла стоит металлическая сетка, через которую кабину заливало дождевой водой.

Со старта первым ушел Владимир Худяков из Санкт-Петербурга. Следом за ним Михаил Коструков и ульяновец Биньямин Джепаев. Один из лидеров дивизиона – Петр Дрофичев стартовал с последнего ряда, пробившись в решающий заезд по длинному пути. В полуфинале у его УАЗа развалился передний мост, и пилоту пришлось бороться за место в десятке сильнейших в утешительном заезде. В финале выбраться из «подвала» гонки Дрофичеву не удалось.

В трио лидеров по ходу решающего заезда произошло только одно изменение: Коструков после выхода из виража обошел Худякова и сохранил эту позицию до финиша.

Опытный петербуржец с увлечением поделился своим мнением о проблемах в российском автокроссе, развитию которого мешает недостаток финансов.

– Еще в 80-е годы в соревнованиях принимало участие более полусотни УАЗов, десятка три-четыре ГАЗонов, более сотни ЗИЛов. Сейчас количество участников соревнований значительно сократилось, а требования к пилотам возросли. Подготовка машины к гонке порой стоит дешевле, нежели стоимость омологированной одежды и экипировки (омологация – усовершенствование объекта, улучшение его технических характеристик с целью соответствия каким-либо стандартам или требованиям, получения согласования от официальной организации). Свое дело сделали и отмена проведения чемпионата и Кубка России в ряде классов, и многоэтапность соревнований. Где взять деньги на семь-восемь этапов, которые проходят и в центре России, и за Уралом (речь идет о классах грузовиков ЗИЛ-130 и ГАЗ-53)? Или во что обойдется вояж в европейскую часть страны спортсменам из Дальнего Востока, Сибири, Урала? Выход – единовременный, а не многоэтапный, чемпионат России, – считает Владимир Худяков.

– Грузовой автокросс в классах ЗИЛ-130 и ГАЗонов лишился заводской поддержки. Это касается не только тех автомобилей, которые уже не выпускаются, но и ГАЗелей, – соглашается с петербуржцем Михаил Лазарев.

ГАЗели в дивизионе грузовиков Т4-1 числом превосходят антикварные ГАЗ-51,52. Дивизион держится только на энтузиазме рязанских и московских спортсменов-автомобилистов.

«День Победы»-2017 подарил зрителям много экстремальных моментов: «крышу» вернувшегося после долгого перерыва рязанца Олега Королева, за которую ему вручили специальный приз, каскадерский трюк нашего Владимира Скороходова (оба – Д2-Н), в финале прошедшего вираж на двух колесах, полет «багги» Андрея Антропова из Сарова. Украшением автокросса стала борьба на высоких скоростях в решающем заезде Д2-Н двух рязанцев: чемпиона области-2016 Станислава Евсенина и двукратного обладателя Кубка России Владимира Скороходова.

В четырех дивизионах решающие заезды прошли за явным преимуществом одного из пилотов: в Д2-классике – рязанца, чемпиона области-2016 Дмитрия Пучкова, в дивизионе «багги» – Кирилла Комарова из Сарова, среди грузовиков ГАЗ-53 – рязанца Валерия Фролова, в классе ЗИЛ-130 – москвича Анатолия Кулябина.

Самым молодым участником автокросса «День Победы»-2017 был 17-летний касимовец Андрей Хлыстов, выступавший в самом массовом дивизионе автокросса – Д2-классике. До подиума Андрею не хватило всего одного шага: в финале он финишировал четвертым. Но у него еще все впереди.

Чемпионат России:

Класс Т1-2500. 3-й этап.

Личный зачет (18 участников):

Коструков Михаил («Темп Авто», Рязань)

Худяков Владимир (СКА, Санкт-Петербург)

Джепаев Биньямин (Ульяновск).

Командный зачет:

«АвтоТемп Спорт» (Рязань) 156 очков

УАЗ (Ульяновск). 131 очко

СКА (Санкт-Петербург) 103 очка.

Кубок РАФ:

Класс Т4-1 (грузовики ГАЗ-51,52, «ГАЗель»). 8 участников:

Соколов Андрей (Рязань) по заездам: 1+1=2 очка

Ермаков Анатолий (Рязань) 3+2=5 очков

Борисенко Игорь (Москва) 2+3=5 очков.

Традиционные соревнования:

Дивизион Д2-классика. 24 участника:

Пучков Дмитрий (Рязань)

Солдаткин Сергей (Елино, Рязанская область)

Седых Игорь (Рязань).

Класс Д2-Н. 11 участников:

Евсенин Станислав

Скороходов Владимир

Королев Олег (все – Рязань).

Класс Д3 («багги»). 7 участников:

Комаров Кирилл (Саров), по заездам: 1+1=2 очка

Копытов Илья (Варские, Рязанская область), 3+4=7 очков

Антропов Андрей (Саров), 2+6=8 очков.

Класс Т4-2 (грузовики ГАЗ-53), 8 участников:

Фролов Валерий (Рязань, СПК «Зеленый сад»), по заездам: 1+1= 2 очка

Кученев Андрей (Рязань, АТЦ «Луч»), 4+2=6 очков

Власов Владимир (Рязань), 3+4=7 очков.

Класс Т4-3 (грузовики ЗИЛ-130), 13 участников:

Кулябин Анатолий (Москва)

Обоев Владимир (Рязань)

Степанов Роман (Рязань).

Командный зачет автокросса (11 команд):

УВД Рязанской области-2 (Владимир Ермаков, Алексей Савин, Владимир Скороходов) – 167­очков

«АвтоТемп-Спорт» (Юрий Григорьев, Михаил Коструков, Петр Дрофичев) – 157 очков

«ТеремЪ» (Николай Мымриков, Владимир Минаев, Дмитрий Юмин) – 150 очков.