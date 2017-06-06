В Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка произведений Михаила Рытькова

Михаил Рытьков – известный рязанский художник. Он много и увлеченно работает в разных жанрах живописи, но особое место в его творчестве занимает пейзаж.

На выставке представлено более 60 работ – натюрморты, пейзажи любимого Рытьковым рязанского края – заповедные есенинские места, природа нашей области. Большинство картин выполнено в спокойных тонах, но с отличительным ярким акцентом.

– На создание картин больше всего меня вдохновляет жизнь. Природа с ее неповторимыми красками, абсолютно разные, непохожие друг на друга источники света, – делится автор. – У меня были достойные учителя, и на каждом полотне я стараюсь изобразить все то, что я умею, вложить душу, передать настроение. Я считаю, что все картины – это мои дети, совсем маленькие, с ними надо гулять, и вот сейчас я иду с ними на прогулку, вывожу их в свет.

Во всех произведениях Михаила Рытькова чувствуется оптимизм, будь то «Звезда полей» или «Нити небес». Акцентирование цвета и фактуры характерно для всей живописи автора. В то же время при всей экспрессивности работ видно, что они хорошо продуманы. Прежде чем начать работу, художник старается изучить местность, прочувствовать ее.

Михаил Рытьков работает много и постоянно. Персональных экспозиций в его биографии было немало. Произведения автора можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина, Касимовском краеведческом музее, музее русской песни им. А.П. Аверкина, в государственных и частных коллекциях России и зарубежья.

Оксана Качайло