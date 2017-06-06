Далекое эхо войны

История одной фотографии

Через 75 лет снимок молодого солдата, не вернувшегося с войны, впервые увидели его родные.

Тема Великой Отечественной войны и судеб тех, кто сгорел в этой огненной буре, никогда не перестает волновать. Год работы в Рязанском государственном архиве в ходе поиска автошколы, готовившей военных водителей (публикация о ней была в 2016 г.), не прошел зря. Тысячи новых фактов, связанных с нашими земляками в те страшные военные годы, трагичные и героические жизненные истории простых людей, их страдания и боль… Уезжали из родного города в эвакуацию и расставались надолго семьи, Рязань пустела и покрывалась противотанковыми ежами, заклеенные полосками мешковины окна смотрели незрячими глазами на притихшие улицы, вой сирен в начале бомбардировки заставлял искать спасения в наскоро отрытых щелях и в бомбоубежищах, множество эшелонов с эвакуированными шли через вокзалы, открывались госпитали в зданиях школ, уходили на трудовой фронт горожане – рыть окопы на линии обороны, провожали в действующую армию вчерашних мальчишек и взрослых мужчин, оставлявших дома свои семьи… Приходили похоронки и, что было еще хуже, извещения с надписью «Пропал без вести».

Люди искали своих родных многие десятилетия после войны, но никогда не думала, что буду причастна к такой истории – я знала все о своих родственниках, воевавших в Великую Отечественную. Но, видимо, архивные поиски создали тот фон, на котором естественным образом вдруг возникло воспоминание о белом пятне в семейном архиве, неразгаданной тайне, которую мне захотелось раскрыть. Очень давно моя мама отдала мне несколько старых фотографий, среди которых был снимок человека в военной форме, молодого солдата, но он не был нашим родственником. «Друг мой школьный, погиб на фронте, одноклассник, мы дружили с ним…» – вот и вся информация. На обороте надпись «Марусе от Володи». Так фотография перекочевала в мой школьный альбом и лежала там до сего дня.

Я решила узнать об этом человеке то, чего не сказала мне мама, а я не догадалась спросить. В молодости не думаешь о памяти и забвении, живешь сегодняшним, и нет времени оглянуться. Начался поиск – только имя, только год рождения, только Старожиловский рай­военкомат – все, что я знала. Поисковик (какое же это чудо – Интернет!) выдал целый список жителей Рязанской области 1924 года рождения по имени Владимир, погибших на фронтах. Перебегая по строчкам, я с замиранием сердца ждала – ну где же, где же… Ведь он мог быть и 1923 года рождения, и призван не Старожиловским военкоматом… И вот – есть! Красноармеец Терешин Владимир Владимирович, уроженец Рязанской области, Старожиловского района, дер. Старые Бобровинки. Погиб 6 ноября 1943 г. под Смоленском при налете вражеской авиации. По крупицам я собрала и другую информацию о нем – призван в армию в августе 1942, служил пулеметчиком ВУС-2 236-го осб. Нашелся и 236-й отдельный стрелковый батальон 23-й стрелковой дивизии войск НКВД. Батальон первоначально базировался в Москвской области и выполнял функции по охране стратегических объектов, а с продвижением войск на запад участвовал наравне с другими частями и соединениями в боях.

Но как соединить полученную информацию с фотографией? Сомнения еще оставались. Вооружившись лупой, я рассмотрела петлицы и стала искать аналогичный значок на петлицах рядового состава в Интернете. И нашла. Действительно, парень на фотографии служил в войсках НКВД. Теперь – надо было найти родственников. Задавать поиск по фамилии – все равно что разыскивать иголку в стоге сена. И я стала искать Старые Бобровинки. Кроме индекса и сведений о самой деревне, ничего не было. Да, она недалеко от «Рязанских садов», где тогда жила мамина семья. Больше ничего. Задаю поиск по картинкам… и открывается фотография на сайте, где публикуют ретро-фотографии, с надписью «Старый родительский дом Терешиных» (д. Бобровинки Старожиловского района). Пишу автору комментарий с просьбой: откликнитесь – это очень важно! Жду ответа без особой надежды – публикация сделана 2 года назад. Ищу автора по нику в Фейсбуке… Через три дня приходит ответ на мой комментарий. Свершилось! Ответил Сергей Осипов, родной племянник нашего героя. В ходе переписки я узнала о семье Владимира все. Но самое удивительное в этой истории – то, что у них нет и никогда не было этой военной фотографии, которая столько лет хранилась у меня! Все еще немного сомневаясь, я с трепетом отправила фотографию Володи. И в ответ пришло: «Огромное спасибо!!! С глубоким уважением…»

О семье Владимира хочу добавить, что его мама, Елизавета Кузьминична, вырастила пятерых сыновей и трех дочерей. Перед войной овдовела. Четверо сынов ушли на фронт. Сергей (1920 г. р.) заканчивал учебу в институте в Ленинграде, был призван в армию в самом начале войны, попал в плен, бежал, был в партизанах под Винницей (Украина). Михаил (1922 г. р.) работал в Москве на авиационном заводе, был эвакуирован, но добился отправки на фронт и прошел всю войну до Германии. Борис (1925 г. р.) служил на Дальнем Востоке с 1942 по 1950 год водителем тягача, о Владимире мы теперь все знаем (младший Вячеслав не подлежал призыву по возрасту). Три сестры Надежда, Тамара и Лидия переехали в Москву, и вот сын Лидии как раз и оказался тем автором старой фотографии родительского дома Терешиных.

Елизавета Кузьминична очень горевала по Володе – на него пришла не похоронка, а извещение «Пропал без вести». Она писала письма в архивы, годами ждала ответов и все надеялась его найти. Еще в 1956 году ей присылали письмо на казенном бланке московского военкомата «Данными о судьбе Терешина В.В. не располагаем». А ведь в журнале безвозвратных потерь 236-го осб было отмечено – извещение о гибели отправлено матери – Терешиной Е.К. Но время, наверное, было такое – терялись не только письма, пропадали люди, стирались с лица земли деревни и села… Вой­на. Так и фотография Володи, сохраненная в нашей семье, затерялась на пути к его родным, для которых она была, наверное, дороже всего.

Я пока не знаю, как и когда я передам эту реликвию в семью фронтовика. История завершилась буквально накануне. Но эта встреча обязательно состоится!

Светлана Ардашева