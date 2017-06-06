Жить дальше

В критической ситуации поддержат люди неравнодушные

«В некоммерческих организациях или благотворительных фондах работают люди, увлеченные или вовлеченные. Вот я человек вовлеченный, – говорит руководитель благотворительного фонда «Я остаюсь» Наталья Ляляева. – Многие мои родственники и друзья болели онкологией. Я видела, как они борются с болезнью. Понимала, сколько сил и средств для этого требуется. Как-то сама собой возникла мысль создать благотворительный фонд, деятельность которого была бы направлена на помощь взрослым людям, страдающим онкологией».

Заметим, что в России сегодня большинство общественных организаций поддерживают в трудных ситуациях детей и подростков. Это, безусловно, важно. Однако люди, перешагнувшие рубеж совершеннолетия и нуждающиеся в помощи, нередко оказываются вне поля деятельности благотворителей.

Структурная помощь

Фонд «Я остаюсь» существует в Рязани всего полтора года. «В своей деятельности мы взяли за основу структурную помощь, – рассказывает Наталья. – Еще до официальной регистрации фонда делали первые шаги в благотворительности – приобрели морозильник для плазмы крови, медицинские расходники и кровати в отделение химиотерапии Рязанского областного онкологического диспансера».

Первая масштабная акция, которую провели сотрудники фонда, называлась «Мандариним чудеса». «С помощью рязанских предприятий и супермаркетов собирали мандарины, апельсины, конфеты, делали сладкие подарки и создавали новогоднее настроение тем, кто встречал Новый год в онкодиспансере», – вспоминает Наталья.

Добровольность, безвозмездность, анонимность

С декабря прошлого года благотворительный фонд «Я остаюсь» запустил большую программу, включив Рязань и Рязанскую область к регистру доноров костного мозга имени Васи Перевощикова. Реализация этой программы поможет спасти жизни тысячам людей, больных лейкозами, лимфомами, наследственными заболеваниями.

Единая национальная база доноров костного мозга создана по инициативе благотворительного общества «Русфонд» совместно с Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова. Регистру дали имя Васи Перевощикова – обычного мальчика из российской глубинки. Ему не нашлось донора, и он умер в феврале 2015 года в НИИ имени Р.М. Горбачевой.

Наталья Ляляева обращает внимание на то, что донорство костного мозга везде, и Россия не исключение, базируется на трех обязательных принципах: добровольность, безвозмездность, анонимность. В Рязани людям, готовым стать донорами костного мозга, нужно сдать девять миллилитров крови из вены и заполнить анкету. Сделать это можно в клиниках «Инвитро».

«Сейчас программу финансово осуществляет Русфонд, и мы хотим включиться в эту составляющую – оплачивать транспортировку анализов в крупные медицинские центры Москвы и Питера, где происходит типирование. Если все в порядке и нет противопоказаний, то человек заносится в национальный регистр доноров костного мозга», – поясняет Наталья.

Перед пересадкой костного мозга у донора обязательно еще раз спросят, согласен ли он. Оплату дороги до больницы, дополнительных анализов, проживания берут на себя благотворительные организации.

Во всем мире программа донорства костного мозга осуществляется благодаря некоммерческим организациям и благотворительным фондам. В России же она функционирует и благодаря участию государства, которое предоставляет медицинские площадки. В связи с этим участие в программе абсолютно бесплатно и для тех, кто хочет быть донором, и для тех, кому требуется трансплантация.

Если донор костного мозга не находится в России, то заболевшие обращаются в регистры европейских стран. Там же процедура подбора донора костного мозга стоит дорого, в среднем – порядка восемнадцати тысяч евро.

«В Германии в регистре доноров костного мозга – сто сорок тысяч человек, а в России – чуть более семидесяти тысяч. Надеемся, что в перспективе получится подключить к нему больше людей, – говорит Наталья. – Время для больного очень ценно, ведь операцию по пересадке нужно делать во время ремиссии, а сколько она будет длиться, как правило, никто не знает. В связи с этим так важно найти донора как можно быстрее».

Быть рядом

Совсем недавно фонд «Я остаюсь» начал осуществлять программу поддержки отделению паллиативной медицинской помощи, которое работает при Рыбновской центральной районной больнице. Это отделение расположено в здании бывшей участковой больницы в Пощупове.

«Там находятся люди, приехавшие из разных районов. Не всех могут навестить родственники и что-то им привезти, – отмечает Наталья. – Мы приезжали в отделение в преддверии весенних праздников, привозили цветы, устраивали творческие мастер-классы. Сейчас собираем средства ухода и гигиены (влажные салфетки, подгузники для взрослых), сладости, работаем как волонтеры да и просто общаемся с пациентами».

Паллиативная помощь – это не про смерть, а про достойную, полноценную, насколько это возможно, жизнь до конца. Это область здравоохранения, призванная облегчить последние дни, месяцы, годы жизни больных с прогрессирующими тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями. Главная задача отделения паллиативной помощи – снять хронический болевой синдром. Им обычно сопровождаются последние стадии онкологических заболеваний, и именно онкобольные составляют большую часть нуждающихся в такой помощи.

Белый цветок

«В прошлом году фонд совместно с Рязанской Епархией провел праздник милосердия и благотворительности «Белый цветок», – говорит Наталья Ляляева. – На собранные на нем средства были приобретены медицинские расходники и одноразовое медицинское оборудование для Рязанского областного онкологического диспансера».

Второй праздник благотворительности и милосердия «Белый цветок» в поддержку онкобольных состоится в это воскресенье, 14 мая, в 11:00 в парке у Рязанского дворца молодежи. Сотрудники фонда «Я остаюсь» обещают, что в рамках праздника будут организованы благотворительная ярмарка народного творчества, мастер-классы, увлекательное и познавательное шоу, аквагрим, анимация, русские народные конкурсы и забавы, цветущие фотозоны, концерт, песочная сказка и благотворительный аукцион. А все вырученные средства направят на покупку оборудования для Рязанского онкодиспансера и онкогематологического отделения Рязанской областной детской больницы.

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«Еще мы проводим просветительскую работу – рассказываем, что онкология не заразна. Если она обнаружена на ранней стадии, то вероятность вылечить ее наиболее высока, – делится Наталья Ляляева. – Нужно проходить диспансеризацию, особенно, если родственники первой линии страдали онкологическими заболеваниями».

В планах сотрудников благотворительного фонда «Я остаюсь» провести с одной из коммерческих медицинских клиник Рязани неделю диагностики рака молочной железы. Процедура будет бесплатной для всех желающих.

Фото из архива Натальи Ляляевой