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Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
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В России снизилось потребление алкоголя

00:01 / Актуально
В прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 л меньше в пересчете на спирт
В России снизилось потребление алкоголя

Минздрав зафиксировал, что в прошлом году средний россиянин выпил на 0,2 л абсолютного алкоголя меньше, чем в 2015-м. Такое снижение эквивалентно 0,5 л водки или 5 л пива. Тот факт, что россияне стали меньше пить, подтверждают данные Росстата о продажах спиртного и Роспотребнадзора – о частоте постановки диагноза «алкоголизм». Тенденцию объясняют модой на здоровый образ жизни, укрепляющейся в последние годы.

В прошлом году россияне стали употреблять меньше спиртного, следует из доклада «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год», с которым ознакомились «Известия». В нем сказано, что, «по предварительным данным, показатель потребления алкогольной продукции в перерасчете на абсолютный алкоголь на душу населения в год снизился на 0,2 л по отношению к 2015 году и составил 10,3 л». 0,2 л спирта, на которые отмечено снижение, эквивалентны 0,5 л водки или 5 л пива крепостью 4%.

По данным ведомства, публиковавшимся ранее, видно, что тренд на снижение потребления спиртного наблюдается не первый год. По статистике министерства, в 2014 году показатель потребления алкоголя составлял 11,78 л на душу населения, в 2013-м – 11,87 л.

Данные Минздрава о снижении потребления спиртного подтверждает информация Росстата о спаде продаж горячительных напитков. Из доклада «Социально-экономическое положение России» с уточненными данными за 2016 год следует, что продажи спиртного в перерасчете на абсолютный алкоголь составили 968 млн. л – на 2,4% меньше, чем годом ранее. Больше всего сократились продажи слабоалкогольных напитков (на 12,2%), шампанских и игристых вин (на 6,9%) и напитков на основе пива (на 5,6%). Практически на прежнем уровне остались продажи водки и ликероводочных изделий (–0,6%). Объем продажи коньяков снизился на 2,4%, «тихих» вин – на 3,1%.

При этом на 40,6% больше было куплено сидра, пуаре, медовухи и других напитков из категории «прочая алкогольная продукция».

Ранее Роспотребнадзор фиксировал снижение масштабов злоупотребления алкоголем. Как ранее писали «Известия», по данным службы, в прошлом году на 36% снизилось количество больных, взятых на диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом «алкоголизм», и на 24% снизилась численность больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях.

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз уточнил, что за прошлый год среднестатистический россиянин выпил 50 л пива, 3,5 л пивных напитков, 0,7 л слабоалкогольных напитков, 3,5 л вина, 2 л винных напитков, 1,1 л шампанского, 6,7 л водки и ликероводочных изделий, 0,75 л коньяка и 0,25 л виски, рома, джина, текилы или абсента.

Директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии Минздрава Татьяна Клименко сообщила, что также наблюдает уменьшение потребления спиртного россиянами.

– Последние пять лет у нас снижаются все показатели наркологической заболеваемости. С 2009 года идет последовательное снижение подушевого потребления алкоголя. Срабатывают социальная реклама, все формы пропаганды – и вот уже среди молодых людей модно вести здоровый образ жизни. Кроме того, стали доступнее альтернативные виды досуга – занятия спортом, например, – сказала Татьяна Клименко.

Она добавила, что отчасти снижению потребления спиртного способствует и введенный с 2013 года запрет на его ночную продажу.

Вадим Дробиз полагает, что снижение потребления алкоголя лишь статистическое и связано оно с демографическим «провалом» пьющего населения.

– Основные потребители алкоголя – это население от 18 до 55 лет. С 1990 по 2002 год был демографический кризис, детей рождалось в два раза меньше. Соответственно, с 2008 года (когда рожденным в 1990-м исполнилось 18 лет) мы наблюдаем сокращение группы потребителей алкоголя: из нее выбывает порядка 2 млн. человек, а прибывает только порядка 1 млн., – объяснил эксперт.

При сокращении количества пьющих сокращается и количество употребленного в стране алкоголя, даже если они сохраняют потребление на прежнем уровне, продолжил мысль Вадим Дробиз.

– Поскольку объем делится на все население (а оно не уменьшилось), статистический показатель на душу населения понижается, – заключил эксперт.

В пресс-службе Минздрава отметили, что окончательные данные будут опубликованы Росстатом до конца первого полугодия.

– Потребление алкоголя в нашей стране уверенно снижается на протяжении последних лет. Причиной тому следует назвать последовательную реализацию мер, содержащихся в утвержденной правительством РФ концепции реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения РФ, – сказали в пресс-службе Минздрава.

В докладе 2014 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ставила россиян на четвертое место по употреблению алкоголя в мире. По данным организации, среднегодовое потребление спирта на одного жителя России в возрасте от 15 лет и старше составляло 15,1 л. Этот показатель выше данных Мин­здрава, так как ВОЗ делит количество всего выпитого в стране алкоголя на количество граждан старше 15 лет, а российское ведомство – на всех россиян. Больше, чем в России, по данным ВОЗ на тот момент, пили только в Литве (15,4 л), Молдавии (16,8 л) и Беларуси (17,5 л).

Материал предоставлен редакцией газеты «Известия»

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
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