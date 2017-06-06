17:01 МСК
Вторник
06 / 06 / 2017
Выпуск № 101 (5388)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 июня 2017 года
189

Возвращение памяти

00:01 / Тема дня
Рязанка Валентина Воробьева побывала на месте гибели своего отца
Автор фото: Вячеслав Астафьев | Возвращение памяти
Фото автора.

Более 70 лет родственники красноармейца Ивана Борисова считали его пропавшим без вести. Как ушел Иван Андреевич в 1941 году на фронт, так и не было о нем больше вестей. Недавно дочь бойца Валентина Воробьева узнала, что ее отец погиб в Калужской области (внучка нашла об этом информацию в Интернете). Появилась у женщины мечта – съездить на его могилу.

Мечта сбывается

С этой просьбой Валентина Ивановна пришла в приемную партии «Единая Россия». Там рязанку внимательно выслушали и обещали помочь.

– Мы связались с руководителем партийной приемной в Калуге Натальей Логачевой и рязанскими поисковиками, – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. – Вскоре получили подтверждение тому, что рязанец Иван Борисов действительно принимал участие в освобождении Калуги от фашистов, был ранен и умер в прифронтовом госпитале. Калужане пригласили Валентину Ивановну Воробьеву на торжества по увековечению памяти ее отца.

В поездке Валентину Ивановну сопровождали руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат областной Думы, руководитель партийного проекта «Старшее поколение» Татьяна Панфилова и координатор по работе с обращениями граждан исполкома «Единой России» Елена Синица. В состав делегации вошли также председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Николай Стрелков, директор центра детского творчества «Стрекоза» Елена Чудакова и педагог центра Андрей Лепешкин, директор детско-юношеского центра «Звезда» Николай Молостов, фотограф и автор проекта «Чтобы помнили» Ирина Демидова, ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев. Такое широкое представительство было обусловлено тем, что калужане приготовили для рязанцев, помимо торжеств на мемориале, большую разнообразную программу.

Точки соприкосновения

Первым делом в Калуге рязанцев пригласили за «круглый стол». В ходе беседы обсуждались вопросы поисковой работы, подготовки 25-го тома Книги Памяти Калужской области, деятельности по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны в Калужской и Рязанской областях, у которых, как оказалось, много общего.

– На калужской земле происходили одни из самых трагических моментов войны, и мы до сих пор находим все новые и новые захоронения наших воинов, – сказал первый заместитель председателя законодательного Собрания региона Виктор Бабурин. – На калужской земле погибло более 400 тысяч бойцов, среди которых немало рязанцев. 2 октября 1941 года немцы ступили на нашу землю, и только 17 сентября 1943 года Калужская область была полностью освобождена от фашистов.

В боях за освобождение Калуги участвовал и рязанец Иван Андреевич Борисов. С 1993 года редактор Книги Памяти Калужской области Татьяна Романова по крупицам собирает информацию о судьбе каждого погибшего бойца. Найдется в Книге Памяти место и для рязанца Ивана Борисова.

– Иван Андреевич воевал в составе 437-го полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии, – рассказывает Татьяна Васильевна. – В начале зимы 1941 года полк совершил трехдневный 90-километровый марш из Тулы и был включен в подвижную группу, которая должна была взять Калугу. Часть полка 21 декабря перешла по льду через Оку и неожиданно для гитлеровцев прорвалась к центру города. Немцы не ожидали атаки с южной стороны. А так как у них в городе находился 5-тысячный гарнизон, нашим пришлось несколько дней воевать в окружении. Другая часть полка вела бои на подступах к Калуге. Город был освобожден от фашистов 30 декабря 1941 года. Где получил ранение Иван Борисов, мы не знаем, однако с поля боя он поступил в хирургический госпиталь №2266. Когда рязанец был ранен, в документах не указано, однако дата смерти известна точно – 17 февраля 1942 года. Кстати, в этом госпитале оперировал знаменитый впоследствии хирург, академик Николай Михайлович Амосов.

В беседе за «круглым столом» стороны обменялись опытом работы в своих сферах. Было сказано, что по части поисковой работы на калужской земле есть чем заниматься. «Поднимать» останки погибших бойцов здесь начали едва ли не сразу после вой­ны, а когда в России была создана общественная организация «Поисковое движение России», первая всероссийская «Вахта Памяти» прошла в Калуге.

– Когда к нам обратились из приемной партии «Единой России», я позвонил своим коллегам в Калугу и уже через пять минут знал информацию об Иване Андреевиче Борисове, – говорит председатель совета рязанского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Николай Стрелков. – Поисковики друг друга знают и всегда помогают. Поездка в Калугу была для меня полезной. Это один из основных военных рубежей той поры, в котором еще очень много работы для поисковиков. В Калуге также большое количество реконструкторов по разным эпохам. Доехать сюда вполне реально. Это наши планы на сотрудничество. Тем более, в Калуге люди продемонстрировали нам, что они готовы сотрудничать.

75 лет спустя

После общения за «круглым столом» на мемориальном кладбище Калуги состоялся торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы. Для Валентины Ивановны Воробьевой это был очень волнительный момент, поскольку там она впервые за 75 лет смогла поклониться погибшему отцу на его могиле. На мемориале была установлена табличка с именем Ивана Борисова.

– Самый главный результат нашей поездки – в человеческом общении, которое налаживается и возникает на таком важном фундаменте, как память, – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. – Мы помним своих ветеранов и сегодня еще раз показали, что ни одно имя не забыто. Валентина Ивановна Воробьева, которая всю жизнь прожила в селе и никуда не выезжала, захотела увидеть могилу своего отца, которого даже не знала, потому что родилась в 1941 году, когда отец уже ушел на войну. Мы благодарны калужанам, что они так откликнулись, и оказалось, что все сердца открыты этой памяти, любви к людям, человеческим взаимоотношениям.

После приезда из Калуги Валентина Ивановна Воробьева поставила в церкви свечку за упокой своего отца. Теперь ее душа спокойна: имя отца увековечено в Книге Памяти и на гранитных плитах калужского мемориала.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 85 (5372) от 12 мая 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Неделя глазами экспертов
Двор – не место для костра
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Событие
Инициативную молодежь Рязани ждут в Сочи
В Рязани начался отбор участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Из официальных источников
Избежать рисков
На базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани начал свою работу факультет «Школа безопасности»
Из официальных источников
Кадровые изменения в префектурах
Распоряжением главы администрации города Олега Булекова 11 мая произведены назначения на должности руководителей префектур Московского и Железнодорожного районов Рязани
Событие
Земля должна работать
Совсем недавно на территорию Сасовского района пришла работать сельскохозяйственная фирма ООО «Би О Сад»
Общество
Летний заработок
Школьники могут стать натуралистами на каникулах
Анна Добролежа
Экология
Экология без границ
Эксперты разных стран обсуждают в Рязани инновации в области охраны окружающей среды
Татьяна Железнова
Событие
По велению сердца
Рязань вошла в число 19 пилотных площадок страны, где будет реализована программа наставничества
Вероника Шелякина
Общество
Неделя глазами экспертов
Читатель - газета
Воскресные ограничения
Читатель - газета
72 года спустя. И только лично
Германия приняла решение о выплате пособий военнопленным Великой Отечественной войны
Читатель - газета
Для укрепления семейных отношений и защиты прав детей
Читатель - газета
Сто лет тому назад
Эпоха раскрывается через судьбы
Без барьеров
Жить дальше
В критической ситуации поддержат люди неравнодушные
Ольга Драган
Память
Далекое эхо войны
История одной фотографии
Гость города
В чем смысл жизни?
На этот вопрос ответил известный рок-музыкант, актер, поэт Петр Мамонов
Вероника Шелякина
Культура
Картины – это мои дети
В Рязанском художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка произведений Михаила Рытькова
Спорт
Скорость и экстрим
В Рязанском районе прошел 52-й Всероссийский автокросс, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Вячеслав Астафьев
Спорт
Никто не хотел уступать
В Курске матч первенства России по футболу с местным «Авангардом» рязанцы завершили вничью – 0:0
Вячеслав Астафьев
Спорт
Еще одна ничья
«Рязань-ВДВ» домашний матч чемпионата России по футболу среди женских команд высшего дивизиона с пермской «Звездой-2005» завершила вничью – 1:1
Вячеслав Астафьев
Достижение
Медали за творчество
Рязанская делегация успешно выступила на XVI молодежных Дельфийских играх
Анна Добролежа
Культура
Из Желанного – в Рязань
Ищу маму
Ищу маму
Наши новости
В общем строю
9 Мая 2017 год. Людмила Аладышева, г. Рязань
Наши новости
Место и время встречи не изменены
По установившейся традиции 5 мая Рязанское региональное отделение Союза журналистов России проводит День ветеранов журналистики
Хронограф
Наследство
За 80 лет своей истории Рязанская область многого добилась. Как рассказать об этом?
Ирина Сизова
Хронограф
Дата
В 1927 году в Кадоме была организована промыслово-кооперативная артель «Пробуждение»
Ирина Сизова
Культурная среда
Приглашение на бал
С первых минут спектакля зрители погружаются в мистическую атмосферу
Ольга Драган
Встречи с природой
Сова с бородой
Эта удивительная птица занесена в Красные книги нескольких российских регионов
Иван Назаров
Точка на карте
Время и люди
Село с богатой историей живет и сегодня
Ольга Драган
Фотовзгляд
Влюбленные в жизнь
Фото Владимира Проказникова и Сергея Ларина
Культура
Оттенки родной красоты
На акварелях Ольги Джафаровой Рязань выглядит старинной, степенной и сказочной
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы