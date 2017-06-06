Возвращение памяти

Рязанка Валентина Воробьева побывала на месте гибели своего отца

Более 70 лет родственники красноармейца Ивана Борисова считали его пропавшим без вести. Как ушел Иван Андреевич в 1941 году на фронт, так и не было о нем больше вестей. Недавно дочь бойца Валентина Воробьева узнала, что ее отец погиб в Калужской области (внучка нашла об этом информацию в Интернете). Появилась у женщины мечта – съездить на его могилу.

Мечта сбывается

С этой просьбой Валентина Ивановна пришла в приемную партии «Единая Россия». Там рязанку внимательно выслушали и обещали помочь.

– Мы связались с руководителем партийной приемной в Калуге Натальей Логачевой и рязанскими поисковиками, – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. – Вскоре получили подтверждение тому, что рязанец Иван Борисов действительно принимал участие в освобождении Калуги от фашистов, был ранен и умер в прифронтовом госпитале. Калужане пригласили Валентину Ивановну Воробьеву на торжества по увековечению памяти ее отца.

В поездке Валентину Ивановну сопровождали руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия», депутат областной Думы, руководитель партийного проекта «Старшее поколение» Татьяна Панфилова и координатор по работе с обращениями граждан исполкома «Единой России» Елена Синица. В состав делегации вошли также председатель совета регионального отделения «Поискового движения России» Николай Стрелков, директор центра детского творчества «Стрекоза» Елена Чудакова и педагог центра Андрей Лепешкин, директор детско-юношеского центра «Звезда» Николай Молостов, фотограф и автор проекта «Чтобы помнили» Ирина Демидова, ведущий корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Вячеслав Астафьев. Такое широкое представительство было обусловлено тем, что калужане приготовили для рязанцев, помимо торжеств на мемориале, большую разнообразную программу.

Точки соприкосновения

Первым делом в Калуге рязанцев пригласили за «круглый стол». В ходе беседы обсуждались вопросы поисковой работы, подготовки 25-го тома Книги Памяти Калужской области, деятельности по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны в Калужской и Рязанской областях, у которых, как оказалось, много общего.

– На калужской земле происходили одни из самых трагических моментов войны, и мы до сих пор находим все новые и новые захоронения наших воинов, – сказал первый заместитель председателя законодательного Собрания региона Виктор Бабурин. – На калужской земле погибло более 400 тысяч бойцов, среди которых немало рязанцев. 2 октября 1941 года немцы ступили на нашу землю, и только 17 сентября 1943 года Калужская область была полностью освобождена от фашистов.

В боях за освобождение Калуги участвовал и рязанец Иван Андреевич Борисов. С 1993 года редактор Книги Памяти Калужской области Татьяна Романова по крупицам собирает информацию о судьбе каждого погибшего бойца. Найдется в Книге Памяти место и для рязанца Ивана Борисова.

– Иван Андреевич воевал в составе 437-го полка 154-й стрелковой дивизии 50-й армии, – рассказывает Татьяна Васильевна. – В начале зимы 1941 года полк совершил трехдневный 90-километровый марш из Тулы и был включен в подвижную группу, которая должна была взять Калугу. Часть полка 21 декабря перешла по льду через Оку и неожиданно для гитлеровцев прорвалась к центру города. Немцы не ожидали атаки с южной стороны. А так как у них в городе находился 5-тысячный гарнизон, нашим пришлось несколько дней воевать в окружении. Другая часть полка вела бои на подступах к Калуге. Город был освобожден от фашистов 30 декабря 1941 года. Где получил ранение Иван Борисов, мы не знаем, однако с поля боя он поступил в хирургический госпиталь №2266. Когда рязанец был ранен, в документах не указано, однако дата смерти известна точно – 17 февраля 1942 года. Кстати, в этом госпитале оперировал знаменитый впоследствии хирург, академик Николай Михайлович Амосов.

В беседе за «круглым столом» стороны обменялись опытом работы в своих сферах. Было сказано, что по части поисковой работы на калужской земле есть чем заниматься. «Поднимать» останки погибших бойцов здесь начали едва ли не сразу после вой­ны, а когда в России была создана общественная организация «Поисковое движение России», первая всероссийская «Вахта Памяти» прошла в Калуге.

– Когда к нам обратились из приемной партии «Единой России», я позвонил своим коллегам в Калугу и уже через пять минут знал информацию об Иване Андреевиче Борисове, – говорит председатель совета рязанского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Николай Стрелков. – Поисковики друг друга знают и всегда помогают. Поездка в Калугу была для меня полезной. Это один из основных военных рубежей той поры, в котором еще очень много работы для поисковиков. В Калуге также большое количество реконструкторов по разным эпохам. Доехать сюда вполне реально. Это наши планы на сотрудничество. Тем более, в Калуге люди продемонстрировали нам, что они готовы сотрудничать.

75 лет спустя

После общения за «круглым столом» на мемориальном кладбище Калуги состоялся торжественный митинг, посвященный 72-й годовщине Победы. Для Валентины Ивановны Воробьевой это был очень волнительный момент, поскольку там она впервые за 75 лет смогла поклониться погибшему отцу на его могиле. На мемориале была установлена табличка с именем Ивана Борисова.

– Самый главный результат нашей поездки – в человеческом общении, которое налаживается и возникает на таком важном фундаменте, как память, – говорит депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова. – Мы помним своих ветеранов и сегодня еще раз показали, что ни одно имя не забыто. Валентина Ивановна Воробьева, которая всю жизнь прожила в селе и никуда не выезжала, захотела увидеть могилу своего отца, которого даже не знала, потому что родилась в 1941 году, когда отец уже ушел на войну. Мы благодарны калужанам, что они так откликнулись, и оказалось, что все сердца открыты этой памяти, любви к людям, человеческим взаимоотношениям.

После приезда из Калуги Валентина Ивановна Воробьева поставила в церкви свечку за упокой своего отца. Теперь ее душа спокойна: имя отца увековечено в Книге Памяти и на гранитных плитах калужского мемориала.