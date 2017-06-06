Двор – не место для костра

«Все выходные в нашем дворе убирали мусор. Это очень хорошо. Но затем этот мусор жгли, весь двор был в дыму, дым проникал в квартиры. Подскажите, допустимо ли таким образом утилизировать мусор, пусть это прошлогодние листья и сухие ветки деревьев?

Владимир Витальевич, пенсионер, г. Рязань»

В администрации областного центра пояснили, что действующие в Рязани Правила благоустройства запрещают сжигать все виды отходов на придомовой территории, на контейнерных площадках и в мусоросборниках (за исключением использования для сжигания специальных установок, применение которых согласовано в установленном порядке).