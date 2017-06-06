Воскресные ограничения

В ближайший выходной в центре Рязани запретят движение транспорта «В эти выходные к нам приезжают родственники из Москвы. Планировали прогулку по городу. Правда ли, что в воскресенье, 14 мая по центру Рязани нельзя будет проехать на машине?

Семья Липкиных, г. Рязань»

Как сообщила администрация города Рязани, в воскресенье, 14 мая, в областном центре пройдет полумарафон «Рязанский кремль – 2017». Движение транспорта будет перекрыто по маршруту забега. С 4 часов утра до половины третьего нельзя будет ездить по Соборной площади, Кремлевскому валу, проезду Речников, Окскому шоссе, в районе озера Ореховое, по улице Свободы и площади Свободы, части улицы Грибоедова, а также по улице Петрова. Водителей также просят не оставлять свои автомобили на маршруте бегунов с 22.00 13 мая.