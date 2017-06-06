72 года спустя. И только лично

Германия приняла решение о выплате пособий военнопленным Великой Отечественной войны

«Правда ли, что министерством финансов Федеративной Республики Германия принято решение о выплате единовременного денежного пособия бывшим военнослужащим Вооруженных сил СССР, попавшим в германский плен в годы Великой Отечественной войны и находившимся какой-либо срок в период с 22 июня 1941 года по 8 мая 1945 года в германском лагере для военнопленных? И если это так, то могут ли за выплатой обратиться наследники военнопленных?

О. Стрелкова, г. Шацк»

Да, эту информацию подтвердили в министерстве социальной защиты населения Рязанской области. Пособие имеет сугубо личный характер и предназначено для выплаты непосредственно самому бывшему советскому военнослужащему, попавшему в германский плен, в качестве «признания их особой судьбы». Наследники бывших советских военнопленных не вправе обратиться за выплатой пособия.

Содействие в сборе документов, подтверждающих право на выплату единовременного пособия, а также заверение подлинности сведений о личности предоставят специалисты районных отделов социальной защиты населения по месту жительства. Дополнительно с информацией по заполнению заявления-анкеты можно ознакомиться на сайте минсоцзащиты.

Документы, необходимые для подтверждения права на предоставление единовременного денежного пособия, самостоятельно направляются гражданами в Федеральное ведомство централизованных служб и нерешенных имущественных вопросов. Срок направления – не позднее 30 сентября 2017 года. Информация об осуществлении гуманитарных выплат также предоставляется по единому социальному телефону 8 (4912) 513-600.